A101, Oyuncu Ekipmanları Satışına Başlıyor

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden A101, önümüzdeki günlerde oyuncu ekipmanları satışına başlayacak. Oyuncu masası, oyuncu koltuğu, oyuncu klavyesi ve diğer ürünler A101 mağazalarında yer alacak.

Türkiye'nin 81 ilinde binlerce şubesi ile en büyük zincir marketlerden A101, tüketici taleplerine göre çeşitli ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Elektronik ürün satışı da yapan A101'e önümüzdeki günlerde oyuncu ekipmanları geliyor.

Oyuncu klavyesinden oyuncu koltuğuna: İşte A101'e gelecek ürünler!

Geçtiğimiz günlerde iPhone'dan Watch Series 9'a, AirTag'den iPad'e kadar bazı Apple ürünlerini indirimli fiyatlar ile tüketici karşısına çıkaran A101, şimdi ise oyunculara yönelik masadan kablolu kulaklığa kadar ürünler satacak.

A101, 12 Ekim tarihinden itibaren satışa sunulacak ve her biri 500 stok ile sınırlı olacak oyuncu ekipmanlarını paylaştı. Buna göre 120 cm uzunluğunda, 50 cm derinliğinde ve 75 cm yüksekliğinde olan oyuncu masasının fiyatı bin 90 TL. Sırt yüksekliği 72 cm olan oyuncu koltuğu ise bin 990 TL.

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Piranha marka 2 yıl garantili oyuncu klavyesi fiyatı 199 TL, 2 Megapiksel çözünürlüğünde 1080p video kaydı alabildiği söylenen PC kameranın fiyatı 99,90 TL iken Piranha Stereo 1+1 Hoparlör ise 119 TL'ye satılacak.

Piranha oyuncu mouse 129 TL, PUBG oyun kolu 44,90 TL, kablolu oyuncu kulaklığı 239 TL ve 30×70 cm boyutlarındaki büyük boy mousepad ise 99,90 TL fiyat etiketine sahip olacak. Bunun akabinde SanDisk 64 GB Micro SD Kart, 159 TL. 128 GB USB 3.2 bellek 279 TL iken 240 GB dahili SSD ise 499 TL fiyatıyla satılacak.

ÜrünFiyatı Oyuncu Masası1.090 TLOyuncu Koltuğu1.990 TLPiranha Gaming Klavye199 TLPiranha Stereo 1+1 Hoparlör119 TLPiranha Full HD PC Kamera99,90 TLPiranha Gaming Mouse129 TLPiranha Gaming Kulaklık239 TLPiranha PUBG Kolu44,90 TLPiranha Notebook Standı49,90 TLPiranha Büyük Boy Oyuncu Mousepad99,90 TLPiranha USB Çoklayıcı59,90 TLSanDisk 64 GB Micro SD Kart159 TLSanDisk 128 GB USB 3.2 Bellek279 TLSanDisk 240 GB Dahili SSD499 TL

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