A101, ERBA 4.00 Çekme Karavanı Satışa Sunuyor

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden A101, son zamanlarda gıdanın dışında büyük ürünler ile karşımıza çıkıyor. Bir dönem tekne ve Apple ürünleri ile tüketici karşısına çıkan A101, şimdi ise çekme karavan satacak. İşte A101'e gelen ERBA 4.00 Çekme Karavan özellikleri…

A101'e çekme karavan geliyor!

A101 25 Ocak Perşembe ürün kataloğuna baktığımızda ERBA tarafından üretilen 4.00 Çekme Karavan geleceğini görüyoruz. Peki geçtiğimiz aylarda da satışa çıkan bu modelin özellikleri neler? Fiyatına geçmeden önce neler sunduğuna bakalım.

ERBA 4.00 Çekme Karavan, 750 kilo ağırlığında. Ayrıca O1 Tip Onay belgesine sahipken, 4 kişiyi alabiliyor. Bununla beraber ranza ve 2 kişilik oturma grubu bulunuyor. Termostatlı, 2 ocaklı, krom lavabolu mutfak sistemi ve duş bölümüne de sahip olan karavanda elektrik ihtiyacı için 205 watt güneş paneli yer alıyor.

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Öte taraftan karavanda sürekli olarak çalışan 12 volt orijinal buzdolabı, 30 litre temiz su deposu ve 12 volt hidrofor, 12 volt LED aydınlatmalar, voltmetre ve 2 adet USB şarj yuvası olduğunu da belirtelim.

A101'e gelen ERBA 4.00 Çekme Karavan fiyatı ise 239 bin 990 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz aylarda satışa çıktığında daha düşük bir fiyata sahipti. Bu bağlamda zamlı şekilde karşımıza çıktığını söyleyebilmek mümkün.

ERBA 4.00 Çekme Karavan özellikleri;

750 kilo ağırlık

O1 Tip Onay belgeli

4 kişilik

Ranza ve 2 kişilik oturma grubu

Termostatlı, 2 ocaklı, krom lavabolu mutfak sistemi ve duş bölümü

205 watt güneş paneli

30 amper MPTT

Sürekli çalışan 12 volt orijinal buzdolabı

100 amper Jegel jel akü monteli

Yukarı açılır sineklikli camlar ve tavan havalandırması

30 litre temiz su deposu ve 12 volt hidrofor

12 volt LED aydınlatmalar, voltmetre ve 2 adet USB şarj

Knot muadili dingil, frenli ön çeki grubu ve dengeleme ayakları

Duvarlar ve tavan yekpare fiberglas sandviç sistemli

Fiyatı: 239 bin 990 TL

Geçtiğimiz aylarda satışa çıktığında hazırladığımız ERBA 4.00 Çekme Karavan inceleme videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.