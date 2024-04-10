A101'den APEC APS2 Elektrikli Moped satışı başlıyor

Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler ile dikkat çekse de motosiklet satmayı da ihmal etmiyorlar. Son olarak A101, APEC APS2 Elektrikli Moped satacak olmasıyla gündeme geldi. Peki bunun özellikleri neler? İşte A101 tarafından satılacak APEC APS2 Elektrikli Moped fiyatı ve özellikleri…

A101 APEC APS2 Elektrikli Moped özellikleri ve fiyatı

A101, tüketicilerin talebi doğrultusunda her ay bir veya birden fazla kez motorlu bisiklet satıyor. Görünen o ki firma, ilgiden memnun olmuş ki bunu sürdürmeye devam ediyor. Son olaraksa APEC APS2 Elektrikli Moped satılacak.

11 Nisan Perşembe itibariyle A101 tarafından satışa sunulacak APEC APS2 Elektrikli Moped, kompakt tasarım, rahat sürüş imkanı ve ultra sessiz yolculuk imkanı ile dikkat çekiyor. Uzun menzil sağlayan aküler ve enerji tasarrufunu artıran kontrol ünitesi ile 89 kilometre menzil sunan elektrikli bisikletin batarya kapasitesi 60V 20AH.

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Şarj süresi ise 7-8 saat olarak belirtilen elektrikli bisikletin azami hızı ise saatte 25 kilometre. Bu noktada motor gücünün 1000 W olduğunu da belirtmek gerekiyor. A101'in satacağı APEC APS2 Elektrikli Moped'in fiyatı ise 21 bin 990 TL olarak belirlendi.

APEC APS2 Elektrikli Moped özellikleri şu şekilde sıralandı;

Azami hız: 25 km/s

Motor gücü: 1000 W

Ağırlık: 80 kg (Batarya dahil)

Batarya kapasitesi: 60V 20AH

Şarj süresi: 7-8 saat

Menzil: 89 km (Yol, hava şartları ve güç destek seviyesine göre değişir)

LED ön ve arka far

Ön teleskopik süspansiyon

Arka helezon yaylı çift süspansiyon

Boyutlar:

Uzunluk: 1774 mm

Genişlik: 755 mm

Yükseklik: 1065 mm

Kompakt tasarım

Rahat sürüş imkanı

Yüksek kalite arka hub motor

Ultra sessiz yolculuk

Uzun menzil sağlayan aküler

Enerji tasarrufunu artıran aküler

Yüksek kontrastlı dijital gösterge

Geniş hacimli koltuk altı bagaj alanı

EURO 5 standardı

2 yıl garanti

11 Nisan Perşembe itibariyle A101 tarafından satılacak diğer ürünler ise şu şekilde sıralandı;