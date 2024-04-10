A101'den APEC APS2 Elektrikli Moped satışı başlıyor
Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler ile dikkat çekse de motosiklet satmayı da ihmal etmiyorlar. Son olarak A101, APEC APS2 Elektrikli Moped satacak olmasıyla gündeme geldi. Peki bunun özellikleri neler? İşte A101 tarafından satılacak APEC APS2 Elektrikli Moped fiyatı ve özellikleri…
A101 APEC APS2 Elektrikli Moped özellikleri ve fiyatı
A101, tüketicilerin talebi doğrultusunda her ay bir veya birden fazla kez motorlu bisiklet satıyor. Görünen o ki firma, ilgiden memnun olmuş ki bunu sürdürmeye devam ediyor. Son olaraksa APEC APS2 Elektrikli Moped satılacak.
11 Nisan Perşembe itibariyle A101 tarafından satışa sunulacak APEC APS2 Elektrikli Moped, kompakt tasarım, rahat sürüş imkanı ve ultra sessiz yolculuk imkanı ile dikkat çekiyor. Uzun menzil sağlayan aküler ve enerji tasarrufunu artıran kontrol ünitesi ile 89 kilometre menzil sunan elektrikli bisikletin batarya kapasitesi 60V 20AH.
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Şarj süresi ise 7-8 saat olarak belirtilen elektrikli bisikletin azami hızı ise saatte 25 kilometre. Bu noktada motor gücünün 1000 W olduğunu da belirtmek gerekiyor. A101'in satacağı APEC APS2 Elektrikli Moped'in fiyatı ise 21 bin 990 TL olarak belirlendi.
APEC APS2 Elektrikli Moped özellikleri şu şekilde sıralandı;
Azami hız: 25 km/s
Motor gücü: 1000 W
Ağırlık: 80 kg (Batarya dahil)
Batarya kapasitesi: 60V 20AH
Şarj süresi: 7-8 saat
Menzil: 89 km (Yol, hava şartları ve güç destek seviyesine göre değişir)
LED ön ve arka far
Ön teleskopik süspansiyon
Arka helezon yaylı çift süspansiyon
Boyutlar:
Uzunluk: 1774 mm
Genişlik: 755 mm
Yükseklik: 1065 mm
Kompakt tasarım
Rahat sürüş imkanı
Yüksek kalite arka hub motor
Ultra sessiz yolculuk
Uzun menzil sağlayan aküler
Enerji tasarrufunu artıran aküler
Yüksek kontrastlı dijital gösterge
Geniş hacimli koltuk altı bagaj alanı
EURO 5 standardı
2 yıl garanti
11 Nisan Perşembe itibariyle A101 tarafından satılacak diğer ürünler ise şu şekilde sıralandı;
ÜrünFiyatıTOSHIBA 70UL4C63DT 70 inç Ultra HD 4K Smart LED TV25 bin 999 TLJVC JVC-LT-55VA3405T 55 inç Ultra HD Android TV14 bin 999 TLTOSHIBA 55QA4263DT 55 inç Ultra HD QLED Android TV17 bin 999 TLONVO 43OV6000F 43 inç Full HD Android 13 Smart LED TV6 bin 899 TLTOSHIBA 32W2163DT/2 32W2263DT 32 inç Uydu Alıcılı SMART LED TV6 bin 199 TLHiking A43 Cep Telefonu (6 GB RAM + 128 GB)4 bin 999 TL