5G, elektronik haberleşme yatırımlarını rekor seviyeye taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "5G ihalesinde oluşan bedelleri yatırım hesaplamalarına dahil ettiğimizde, yüksek kapasiteli iletişim için mobil iletişim yatırımları başta olmak üzere elektronik haberleşme sektöründeki şirketlerin toplam yatırım tutarı 2026 yılının ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştı" dedi.

Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 2026 yılının ilk çeyreğine ait Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi.

"Toplam yatırım tutarı 2026 yılının ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştı"

2026 yılının Ocak-Mart dönemine ilişkin genel pazar verilerini paylaşan Bakan Uraloğlu, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 416'ya, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının ise 782'ye ulaştığını kaydetti.

Uraloğlu, elektronik haberleşme sektöründeki şirketlerin yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5G Hizmetine İlişkin Yetkilendirme İhalesi'nin ardından 1 Nisan'da ülke genelinde hizmete sunulan 5G, üç ay gibi kısa bir sürede 43 milyonun üzerinde aboneye ulaşırken bu hızlı yaygınlaşmayı destekleyen yatırımlar da hız kesmeden devam etti. 5G'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve artan veri kapasitesi ihtiyaçları doğrultusunda işletmeciler hem mobil şebekelerini hem de fiber altyapılarını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını artırdı. 5G ihalesinde oluşan bedelleri yatırım hesaplamalarına dahil ettiğimizde, yüksek kapasiteli iletişim için mobil iletişim yatırımları başta olmak üzere elektronik haberleşme sektöründeki şirketlerin toplam yatırım tutarı 2026 yılının ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştı. Böylece söz konusu yatırım miktarı, 2025 yılının ilk çeyreğine göre yüzde bin 300 artış gösterdi."

"Mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 73,1 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi"

2026 yılının birinci çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,3 milyon, gerçek kişi mobil abone sayısının yaklaşık 86 milyon, makineden makineye iletişim (M2M) abone sayısının ise 12,3 milyon olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "2026 yılının ilk çeyreğinde mobil şebekelerdeki toplam trafik miktarı yaklaşık 71,8 milyar dakika, sabit şebekelerdeki trafik miktarı ise 1,3 milyar dakika olarak gerçekleşti. Böylece mobil ve sabit hatlarda toplam 73,1 milyar dakikayı aşan görüşme gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla görüşme yapan ülke oldu

Toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 78'inin bireysel, yüzde 22'sinin ise kurumsal abonelerden oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "2026 yılı birinci çeyreğinde, 439 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı" dedi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu dönemde yaklaşık 3,5 milyon mobil abonenin numarasını taşıdığını ifade ederek "31 Mart 2026 tarihine kadar taşınan mobil numara sayısı toplamda yaklaşık 211,3 milyon oldu" açıklamasında bulundu.

Fiber uzunluk yüzde 12,8 arttı

2026 yılı birinci çeyreği itibarıyla genişbant internet abone sayısının 21,2 milyonunun sabit abone, 78,3 milyonunun mobil abone olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Toplam 99,5 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştık, internet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 artarken en yüksek artış yüzde 29,2'lik bir oranla 'Eve Kadar Fiber' abone sayısında gerçekleşti. Fiber altyapı açısından ise 2025 yılının ilk çeyreğinde 618 bin kilometre olan fiber uzunluğu 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 12,8'lik artışla 697 bin kilometreye ulaştı. Böylece fiber ağımız, Dünya'nın çevresini 17 kez dolaşacak uzunluğa erişti." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı