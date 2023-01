570 TL değerindeki oyunlar PS Plus ile ücretsiz oluyor!

PS Plus Şubat oyunları ortaya çıktı. 570 TL değerinde dört oyun, Şubat ayında PlayStation kullanıcılarına sunulabilir.

Playstation Plus Şubat 2023 oyunları ortaya çıktı. Mafia Definitive Edition'dan OlliOlli World'e kadar farklı kategorilerden birçok oyun PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerine sunulacak. İşte Şubat ayında PlayStation Plus Essential'a eklenecek 570 TL değerindeki oyunlar.

PS Plus Şubat 2023 oyunları sızdırıldı

Sızıntı, bir yılı aşkın süredir PS Plus oyunlarını sızdıran billbil-kun tarafından paylaşıldı. Şubat ayı için beklenen oyunlar arasında OlliOlli World (PS4 ve PS5), Mafia Definitive Edition (PS4), Destiny 2: Beyond Light (PS4 ve PS5) ve Evil Dead The Game (PS4 ve PS5) olacak.

Sızıntı sahibine göre Mafia Definitive Edition'ın bazı bölgelerde değiştirilebileceğini veya eklenmeyebileceğini belirtmekte fayda var. Bu nedenle Şubat ayındaki bu dört oyundan biri farklı olabilir. Oyunlar 7 Şubat – 6 Mart tarihleri ??arasında erişime sunulacak.

https://shiftdelete.net/sony-dualsense-edge-elimizde

PS Plus Essential için verilecek oyunların dikkat çektiğini belirtmek gerekiyor. Örneğin, OlliOlli World son zamanlarda oyuncular arasında oldukça yaygınlaşan bir atari kaykay oyunu. Öte yandan, Mafia Definitive Edition ise çete savaşlarını başarılı grafiklerle ele almasıyla biliniyor.

PS Plus kataloğuna Şubat ayında eklenecek 570 TL değerindeki oyunlar şu şekilde sıralanıyor:

OlliOlli World (PS5 | PS4)

Mafia Definitive Edition (PS4)

Evil Dead The Game (PS5 | PS4)

Destiny 2 Beyond Light [DLC] (PS5 | PS4)

Ocak ayının PlayStation Plus oyunları arasında Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 ve Axiom Verge yer alıyordu. Eğer bu oyunları test etmediyseniz PS Plus kataloğunda hala kullanılabilir olduğunu belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.