4TeCH, A-Tech Fuarı'nda Yerli Akıllı Sayaçlarını Tanıtıyor

4TeCH, İstanbul'da düzenlenen A-Tech Fuarı'nda yerli üretim akıllı sayaçlarını uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturuyor. 4 Ekim tarihine kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde sürecek etkinlikte, 4TeCH'in TEDAŞ onaylı ve inovatif sayaçları ön plana çıkıyor. 4TeCH markasıyla yerli sayaçlar üreten Dicle Kök'ün Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekrem Mıhcı, "Türkiye'nin önde gelen dağıtım şirketleriyle çalışarak edindiğimiz saha deneyimini inovasyonla birleştiriyoruz. Ulusal başarılarımızı şimdi global pazara taşıyoruz" dedi.

4TeCH, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen A-Tech Fuarı'nda yeni nesil yerli sayaç çözümlerini sergiliyor. Akıllı bina teknolojileri ve elektrik sistemleri alanında dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini bir araya getiren fuarda, 4TeCH'in Şanlıurfa'daki fabrikasında ürettiği Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) onaylı sayaçlar da yer alıyor. Şirket, hem standart hem de özel tip sayaçlarla dijital enerji yönetiminde güçlü çözümler sunmayı amaçlıyor.

'MÜŞTERİNİN SAHADAKİ İHTİYAÇLARINA ODAKLANIYORUZ'

Dicle Kök Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekrem Mıhcı, "4TeCH, fuarda monofaze ve trifaze sayaçlarının yanı sıra, Dicle Elektrik için özel olarak geliştirdiği yatay sayaç modellerini ve yüksek hızlı 4G haberleşme ünitesini de tanıtıyor. Zorlu saha koşullarında çalışabilen sayaçlar, kaçak kullanımla mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Ürünlerimizi geliştirirken sadece teknik şartnamelere değil, müşterilerin sahadaki ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunuyoruz. Özellikle Dicle Elektrik için ürettiğimiz yatay sayaçlar, bölgede kayıp-kaçakla mücadelede çok ciddi katkı sağlıyor. Şimdi de ulusal başarılarımızı global pazara taşıyoruz" dedi.

'YERLİ ÜRETİM FARK YARATIYOR'

TEDAŞ onaylı 'MASS Monofaze' modeliyle 21 elektrik dağıtım şirketine satış hazırlıklarını sürdüren 4TeCH, fuarda bu modeliyle de ilgi görüyor diyen Mıhcı, "Şirketin Şanlıurfa'daki üretim tesisiyse bölgedeki ilk ve tek elektronik üretim merkezi olma özelliğini taşıyor. Yerli üretimle hem kaliteli hem de ihtiyaca yönelik ürünler geliştiriyoruz. Türkiye'nin önde gelen dağıtım şirketleriyle çalışarak edindiğimiz saha deneyimlerini inovasyonla birleştiriyoruz" diye konuştu.

Enerji sektöründe dijitalleşmeye öncülük eden 4TeCH, önümüzdeki dönemde savunma sanayisine yönelik ürünler geliştirmeyi de hedefliyor.