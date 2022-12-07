20 inçlik katlanabilir MacBook geliyor!

Apple, katlanabilir MacBook ve iPad karışımı bir cihaz üzerinde çalışmaya başladı. 20 inçlik modelin 2027'de çıkacağı bildirildi.

Teknoloji devi Apple, katlanabilir iPhone bekleyenleri ters köşe yapacak planlara sahip olabilir. Ortaya çıkan iddialara göre iPad ile MacBook karışımı katlanabilir bir cihaz üzerinde çalışıyor. Yeni sızıntı, katlanabilir MacBook modelinin 2027'de duyurulacağını öngörüyor.

Katlanabilir iPad+MacBook 2027'de duyurulabilir

The Elec'te yer alan son rapora göre Apple, 20 inç ekrana sahip olacak cihazın geliştirme aşamasına başladı. İlk aşamada ticari ürün olarak sunulmayacağı düşünülse de, ilk lansman için 2027 yılının hedeflendiği belirtildi.

iPad ile MacBook'u harmanlayacak katlanabilir Apple ürünü, şirket için bazı ön koşulları beraberinde getiriyor. The Elec'e konuşan kaynaklar, Apple'ın tüm ürün yelpazesini OLED'e geçirmesi gerektiğini ifade etti. Bilmeyenler için, iPad ve MacBook'lar hala LCD (veya miniLED) kullanıyor.

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OLED ekranlı Mac ve iPad'in ise iki ila üç yıl sonra piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bunun sonucunda ise katlanabilir MacBook+iPad modeli 2027'de görücüye çıkabilir. MacBook'un açıldığında 20,25 inç ekrana ve katlandığında ise 15,3 inç ekrana sahip olacağı bildirildi.

Apple'ın halihazırda 20 inç MacBook ve 15 inç iPad modeline sahip olmadığını düşünürsek, bu iddia ilgi çekici görünüyor. Son yıllarda iPhone'larda daha büyük ekranları benimseyen şirket, katlanabilir cihazı için de aynı stratejiyi izleyebilir.

Daha önce ortaya çıkan bir sızıntıya göre Apple, LG tarafından yeni geliştirilen Gen 8.5 katlanır OLED paneller için firmayla görüşmeye başlamıştı. Bu panellerin en önemli özelliklerinden birisi kırışıklığı ortadan kaldırmasıydı.

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