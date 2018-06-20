Teknoloji Yoğun Üretim Dönemine Süratle Girme İhtiyacı Var"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Teknik olarak Türkiye'nin istihdam, ücret ve emek yoğun değil sadece, teknoloji yoğun üretim dönemine süratle girme ihtiyacı var. Buna ayrıca güvenlik açısında da ihtiyacımız var." dedi.

Demircan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda Milli İstihdam Seferberliği kapsamında düzenlenen Samsun İstihdam Buluşması programına katıldı.

Ekonomi için istikrarın önemine işaret eden Demircan, istikrarın olmadığı ve tartışıldığı bir ortamda dışarıdan sermayenin gelmesi bir yana içerideki sermayenin bile kaybedilebileceğine işaret etti.

"Türkiye maalesef bunları yaşadı." diyen Demircan, "Elbette teknik konular var, çözülmesi gereken sorunlar var ama beri taraftan makro olarak siyasi istikrarın temin edilmesinde büyük sıkıntılar yaşandı. Hükümetlerin ömürlerinin 1,5 yıl olduğu dönemlerde kalkınmayı eğer Türkiye başarabildiyse o şartlarda bile Türkiye belli oranlarda kalkındı ise bu fedakar, cefakar, çalışkan işverenlerimiz ve onlarla beraber iş hayatına katılan işçilerimiz sayesinde oldu." ifadesini kullandı.

Demircan, Türkiye'yi bulunduğu noktadan daha yukarı taşımak için istikrarı güçlendirmek gerektiğine vurgu yaparak 24 Haziran'da istikrarı güçlendirecek adımın atılacağını dile getirdi.

Türkiye'nin, 2013 yılında enflasyonun altında faizle dış borç temin edecek noktaya geldiğini, bunun istikrarın bir ürünü olduğunu söyleyen Ahmet Demircan, "Ama birileri İstanbul'da Taksim'de 30 ağacın yeri değişiyor diye Türkiye'yi ayağa kaldırdılar, istikrarı bir şekilde bozacak hamleler yaptılar. Dört beş ay içinde dış sermaye kredi faizleri yüzde 10'ların üzerine fırlayıverdi, yüzde 6'ların altındayken. İstikrarın ülkenin kalkınmasındaki öneminin pek çok örneğini veririz. Teknik olarak Türkiye'nin istihdam, ücret ve emek yoğun değil sadece, teknoloji yoğun üretim dönemine süratle girme ihtiyacı var. Buna ayrıca güvenlik açısında da ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Şimdi Kandil'de başlarını eziyoruz"

Terör olaylarına da işaret eden Demircan, şöyle devam etti:

"Terörün içeride azdırılmasıyla Türkiye'yi içeriden 35 yıldır meşgul eden terör belasının hendek olaylarından sonra başı ezilmeye başlayınca bu sefer Türkiye'yi dışarıdan kuşatma operasyonunu başlattılar. Bu operasyonu, parasını ödediği silahları Türkiye'ye vermeyerek, Türkiye'nin çözemeyeceğini, engelleyemeyeceğini zannettiler ama Türkiye onların hiç beklemediği şekilde üretimde, silah sanayinde teknolojik ürünler üretip güvenliğini sağlama bağlayacak adımları atınca gördüğünüz gibi Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonu, şimdi Kandil'de başlarını eziyoruz. Nereye giderlerse gitsinler artık Türkiye'nin içinde onlara nefes aldırmadığımız gibi ülke dışında da peşlerinden nereye giderlerse takip edeceğiz. İsterse Kandil'e gitsinler isterse Sincar'a gitsinler. Bu ne sayesinde oldu arkadaşlar? Bu Türkiye'nin kendi sanayisini geliştirmesi sayesinde oldu. Bize insansız hava araçlarını vermiyorlardı. Sattıklarından da aldıkları bilgileri işleyip o şekilde bize gönderiyorlardı. Türkiye, bu aziz millet karar verirse her şeyin üstesinden gelir."

Demircan, Türkiye'nin istikrarı güvence altına alındıktan sonra istihdam alanında kalıcı çözümleri ortaya koyabileceğini aktardı.

Türkiye'nin 24 Haziran seçimleriyle demokrasi ve kalkınma adına önemli bir adım atacağını vurgulayan Demircan, "Her 10 yılda bir darbe üreten sistemi bırakıp artık darbelere son veren vesayetin ortadan kaldırıldığı dönemi başlatmış olacak. Parlamentoda başkanlık konusunda da Cumhur İttifakı'nın sağladığı, sunduğu güçlü Türkiye'yi, güçlü hükümeti, güçlü meclisi temin edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yapısal sorunlar çözülmeli

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ise istihdamın arttırılarak işsizliğin düşürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Yapısal sorunların üzerine gidilerek çözülmesi gerektiğini dile getiren Usta, "Mevzuatımızda veya istihdam sistemimizde bir miktar katılık var. Bu katılık bazen öyle boyutlara ulaşıyor ki istihdamı caydırabiliyor. Esneklik ve aşırı esneklik bu sefer insanların işini kaybetmesine neden oluyor. Burada bir denge kurmamız lazım. Türkiye kalıcı olarak istihdamı arttırmak istiyorsa kıdem tazminatı meselesini çözmek durumundadır." diye konuştu.

Türkiye'nin yaşadığı en büyük sorunlardan birisinin eğitimle iş gücü piyasası arasında uyumsuzluk olduğunu ifade eden Usta, üniversitelerden çok fazla ziraat mühendisi mezun olduğuna anacak ziraat mühendisi istihdamının olmadığına işaret etti.

Sanayicilerin vasıflı eleman bulmakta zorlandığını söyleyen Usta, şunları kaydetti:

"Bunun çözülmesi gereken yer üniversiteler, meslek liseleri. Onların çözemediklerini İŞKUR üzerinden...O yüzden bu toplantıyı önemsiyorum. Beceri kazandırmak, nitelik kazandırmak... Ancak hepsini niteliksiz diye ortaya koyup ondan sonra bunlara tekrar nitelik kazandırmak son derece zor. Eğitim, istihdam planlaması Türkiye'nin olmazsa olmazıdır. Çok yüksek paralar harcayarak sürdürülemeyecek bir şekilde bir kısım istihdam teşvik politikaları uygulayabilirsiniz, kısa sürede bundan sonuç da alabilirsiniz ancak bunların hiçbirisi kalıcı olmaz. Kalıcı istihdam için yapısal sorunlarımızı çözmemiz lazım."

İstihdam seferberliği

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise istihdamın insanlığın en önemli meselesi olduğunu bu nedenle üzerinde çok daha uzun süreler kafa yorulması gerektiğini söyledi.

Uzunkaya, istihdam politikalarının bir seferberlik halinde yürütüldüğünü ifade ederek, "2000'li yılların başında bu kuruma ne gerek var artık kapatalım denilen bir kurum. Yılda sadece Türkiye'de 24 bin insanın istihdamını gerçekleştiren bir kurum... Ama biz şu an Samsun iline 2018 yılında 22 bin istihdam hedefi verdik. Yanlış tespit etmişiz yılın ilk 6 ayı dolmadan 14 bin rakamına yaklaştı. Bu demektir ki yıl sonunda Samsun'da 30 bin istihdam gerçekleştirecek. Şimdilen hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından istihdamın "en"leri ödül töreni düzenlendi, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği (MEGİP) protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

Programa, Vali Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü, Sait Bilgiç, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri, davetliler, iş insanları ile vatandaşları katıldı.