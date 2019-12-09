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TEKNOFEST 2020'de Gaziantep'te düzenlenecek

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 2020 yılında Gaziantep'te düzenleneceğini açıkladı. TEKNOFEST, bu yıl 1 milyon 750 bin ziyaretçiyi ağırladı.

09.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:54
TEKNOFEST 2020'de Gaziantep'te düzenlenecek

Havacılık,Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020'de 'te düzenlenecek. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin festivali TEKNOFEST 2020'de Milli Mücadele'nin Gazi şehri Gaziantep'te düzenlenecek!" ifadelerini kullandı.

1 MİLYON 750 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 1 milyon 750 bin ziyaretçiyi ağırladı. Dünyanın en büyük teknoloji festivali kapsamında 38 farklı kategoride düzenlenen 19 yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.


Haber Videosu

: TEKNOFEST 2020'de Gaziantep'te düzenlenecek
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