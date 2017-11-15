Tekirdağ Termik Santrale Karşı İmza Kampanyası Başlattılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Pınarça'ya yapılması planlanan termik santrale karşı imza kampanyası başlattı. Çerkezköy İlçesi'ne yapılması planlanan ardından da yer değişikliği yapılarak Kapaklı'nın Pınarça Mahallesi'ne kaydırılan termik santrale karşı Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Çerkezköy İl Temsilciliği imza kampanyası başlattı. Çerkezköy Belediye Meydanı'na kurulan stantta Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere hazırlanan dilekçelere halkta imzalar alınmaya başladı. DAYKO Çerkezköy İlçe Temsilcisi Nusret Türkan, termik santralin yapılmaması için kampanya başlattıklarını ifade ederek, Kurduğumuz stantla Pınarça'ya yapılmak istenen termik santrale karşı itiraz dilekçeleri oluşturtuyoruz. Geçen yılda Çerkezköy için böyle bir çalışma yürütmüştük. 17 Ekim'de santran planları onaylandı, 19 Ekim tarihinde 1 aylığına askıya çıktı. O zamana kadar dilekçeleri toplayacağız. Gönderildikten sonra Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğün bu dilekçelere kanunen cevap vermesi gerekiyor. Hayati bir önem taşıyan termik santralin yapılaması için elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz dedi.



MİTİNG DÜZENLENECEK



Termik santrale karşı Kapaklı Belediyesi ile Çerkezköy Belediyesi de ortaklaşa miting 19 Kasım tarihinde 'sessiz ölüme dur de' sloganı ile Pınarça Meydanı'nda miting düzenleyecek. Termik Santrale karşı ortak mücadele verilmesi gerektiğini belirten Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı ile Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, bütün vatandaşları düzenlenecek olan mitinge davet etti.