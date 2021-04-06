Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi Belediyesi, sahil düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Marmaraereğlisi Belediyesi, sahil düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, üç tarafı denizlerle çevrili ilçenin yaz sezonunda birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığını söyledi.

Turizm potansiyelinin oldukça yüksek olduğu ilçede 2021 yaz sezonu için büyük bir hazırlığa başlayarak sahil kordonlarını sil baştan yenilediklerini ifade eden Ata, şunları kaydetti:

"Misafirlerimizi 2021 yaz sezonunda yenilenmiş sahil kordonlarımızla karşılamak için ekiplerimiz tüm hızıyla çalışıyor. Projede yaya ve bisiklet yolları tamamen yenilecek. Mevcut yolların da bakımını gerçekleştireceğiz. Aydınlatma direklerinin de tamamen değişeceği yürüyüş yolunda, ışık şelaleleri ile görsel bir şölen oluşturarak daha güzel ve modern bir görünüme kavuşturacağız. Kamaradere Mahallesi halkımıza hayırlı uğurlu olsun."

Ergene Belediyesi parklar için salıncak imalatına başladı

Ergene Belediyesi, başta gölet projesi ve yeşil alanlara konulacak özel salıncakların imalatını yapıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekibin, gölet projesi ile yeşil alanlara konulacak olan özel salıncakların imalatını yapmaya başladığını söyledi.

Kendi öz kaynakları ile hizmet ürettiklerini belirten Yüksel, daha önceden de belediye imalathanesinde kamelya ve oturma bankı imalatı yaptıklarını kaydetti.

Yüksel, özel salıncakların imalatının faydalı olacağını ifade ederek, "Dışarıdan yapılan hizmet alımlarını en az seviyeye indirmek için kendi şantiyemizde kendi ekiplerimiz ve kendi ekipmanlarımız ile üretimler yapıyoruz. Bölgemizin en güzel yeşil alanlarından biri olan Ergene Gölet Projemiz için belediye imalathanesinde ürettiğimiz salıncaklar halkımız tarafından kullanılacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel