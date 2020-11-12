Tekirdağ'da Vefa Sosyal Destek ekiplerinin yardımları devam ediyor
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Tekirdağ'da Vefa Sosyal Destek ekiplerinin yardımları devam ediyor

12.11.2020 09:39 | Son Güncelleme: 12.11.2020 09:51
Tekirdağ'da Vefa Sosyal Destek ekiplerinin yardımları devam ediyor

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri karantinadaki vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor.

Süleymanpaşa Kaymakamlığı koordinatörlüğünde yürütülen Vefa Destek Hattı hizmeti kapsamında, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan risk grubundaki vatandaşlar ile virüse maruz kaldığı için karantinada bulunan vatandaşların ihtiyaçları evlerine kadar teslim ediliyor.

Vefa Destek Hattına iletilen talepler, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından vatandaşlarla temas edilmeden yerine getiriliyor.

Evlerinde kalmaları zorunlu olan vatandaşların her türlü gıda, temizlik ve sağlık ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapılması, ATM'den para çekilmesi, ihtiyaç sahiplerine Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce hazırlanan erzak, gıda ya da hijyen paketlerinin ulaştırılması gibi çok sayıda talep ve isteği yerine getiren ekipler, zor günlerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda bilgilendiren ekipler, salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar Vefa Sosyal Destek hizmetlerine devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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