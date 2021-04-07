Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 16 şüpheli yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 16 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde sokak satıcıları ile uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı. Ekipler, 3 aylık takibin ardından saptanan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; uyuşturucu maddeler, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, şarjör ve 6.12'lik fişek, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 255 TL ele geçirildi. Aralarında 6 satıcının da bulunduğu 16 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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