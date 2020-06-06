Tekirdağ'da iş makinesinin içine giren yılan güçlükle çıkarıldı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir iş makinesinin içine giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir iş makinesinin içine giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Gazibey Mahallesi'ndeki kömür madeni sahasında bulunan iş makinesinin motor bölümüne yılan girdi.

Madenin sahibi Enes Kiremitçi ve yanındakiler, uzun uğraşlar sonucu sopa kullanarak çıkardıkları yılanı telef etti.

Kiremitçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kepçeye bindiği sırada yılanı gördüğünü, korku ve şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Ardından hemen çevredekilere haber verdiğini belirten Kiremitçi, şöyle konuştu:

"Hafriyat işimi yapıyordum, baktım kepçede yılan var. Merhamet duygum var, öldürmeyeyim dedim. Kepçedeki kovanın içinden çıkıp, dolana dolana bu kez motora girdi. Yılanı çıkarmak için uzattığımız demiri çekince hemen bize saldırdı. Üzerime atlamaya çalışınca mecburen sopayla öldürmek zorunda kaldık."

Kaynak: AA