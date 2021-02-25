Tekirdağ'da 3 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı
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Tekirdağ'da 3 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı

25.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:52
Tekirdağ'da 3 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yavuz Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekiplerce evde yapılan aramada 3 bin 578 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 716 lira ele geçirildi.

Evde bulunan K.K, E.Ç, Z.K. ve H.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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