TEKİRDAĞ Barışmak istemeyen eski kadın arkadaşını pazarda bıçakladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TEKİRDAĞ Barışmak istemeyen eski kadın arkadaşını pazarda bıçakladı

Barışmak istemeyen eski kadın arkadaşını pazarda bıçakladıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde K.K.(58), ayrıldığı kadın arkadaşı Ş.A.'yı(44), kendisine geri dönmeye ikna edemeyince 4 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

15.09.2020 12:02 | Son Güncelleme: 15.09.2020 12:08

Barışmak istemeyen eski kadın arkadaşını pazarda bıçakladı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde K.K.(58), ayrıldığı kadın arkadaşı Ş.A.'yı(44), kendisine geri dönmeye ikna edemeyince 4 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastanede tedavi altına alınırken, olaydan sonra kaçan K.K., polis tarafından yakalandı.

Olay, Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazara alış yapmaya giden Ş.A., iddiaya göre, ayrıldığı eski erkek arkadaşı K.K., yolunu kesip, kendisi ile barışma teklifinde bulundu. Kadının teklifi kabul etmemesi üzerine çıkan tartışma sırasında K.K., üzerinde taşıdığı bıçakla, kadını karın ve bacaklarından 4 yerinden bıçaklayıp, kaçtı. Yaralanan Ş.A.'de yakında bulunan Yiğit Polis Merkezi'ne sığınıp, polislerden yardım istedi.

Polisin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ş.A, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, kaçan ve Ş.A.'nın da şikayetçi olduğu K.K.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

TEKİRDAĞ Barışmak istemeyen eski kadın arkadaşını pazarda bıçakladı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Muharrem İnce Süleyman Soylu Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Burak Özçivit Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Bursa Suriye Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: TEKİRDAĞ Barışmak istemeyen eski kadın arkadaşını pazarda bıçakladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 12:07:57. #1.14#
title