Yatırım yapmak isteyen adamın başına gelmeyen kalmadı! Milyonlarca lirası hiç oldu

SAKARYA (İHA) - Almanya'da uzun yıllar boyunca çalışan ve biriktirdiği paralarla Türkiye'de yatırım yapmak isteyen 63 yaşındaki Nazif Kardeş, yeğeninin tavsiyesi üzerine anlaştığı danışmanlık ve gayrimenkul firması tarafından parça parça yaklaşık 4 milyon lira dolandırıldığını iddia etti. 4 ofis sahibi olma yolunda ilerlerken milyon liralık zarara uğradığını belirten Kardeş, firma yetkilisi E.K.'nın kendisine; ofislerin bankada ipotekli olduğunu, bu sebeple farklı bir yer satmak istediğini söylediğini belirtti. Aynı taktikle birçok kez parasının alındığını ileri süren Kardeş, dolandırıldığını anlayınca savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, dava neticesinde de takipsizlik kararı ile karşılaştığını aktardı. Yaşanan durum sonrasında mağduriyetinin giderilmesi için mücadele eden Kardeş, sulh ceza hakimliğine itiraz edecek.

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