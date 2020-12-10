TEİD Akademi'nin 8. dönemi için Erken Kayıtta son gün 15 Aralık

TEİD Akademi "Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi" Sertifika Programı 8. dönem erken kayıtları için son gün 15 Aralık. Akademide ilk ders 15 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Online platformda yapılacak derslere Türkiye'nin her yerinden ulaşılabilecek.

TEİD Akademi'nin 42 saatlik eğitim içeriğinde, Etik ve Uyum Programının Temel Bileşenleri, Dile Getirme Kültürü, İç Soruşturmalar, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Bir Meslek Olarak Etik ve Uyum Yöneticiliği, Üçüncü Taraflar ve Üçüncü Taraf Risklerinin Yönetimi, Kişiler Verilerin Korunması gibi konular teorik bilgiler ve pratik deneyimlerle birlikte ele alınacak.

EĞİTİMİN AMACI

''Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi" Sertifika Programı sonucunda katılımcılar; şirketlerinin yerel ve küresel pazarlardaki etik ve uyum risklerini yönetecek, etik ve uyum programlarını yaratabilecek, çalışanlar için bu konularda eğitimler hazırlayabilecek ve etik değerlerinin şirketin iş yapma tarzına yansımasını sağlayacak adımları atabilecekler.

S¸irketlerin Yönetim Kurulu üyelerine, hukuk müşavirlerine, uyum yöneticilerine, insan kaynakları, denetim ve kurumsal iletişim fonksiyonlarında çalışanlara, etik ve uyum konusunda uzmanlaşmak isteyen serbest meslek sahibi hukukçu ve müşavirlere yönelik olan program sonunda mezunlar etik ve uyum yöneticisi olarak şirketlerde görev alabilecekler.

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN ULAŞILABİLİR

TEİD Akademi'nin 8.dönem ilk dersi 15 Ocak 2021 tarihinde başlarken, online platformda yapılacak derslere katılımcılar Türkiye'nin her yerinden ulaşabilecek.

TEİD Akademi Kasım 2016'dan bugüne dek 7 sertifika döneminde 160 Etik ve Uyum Yöneticisini mezun etti. "Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi" Sertifika Programı TEİD Etik ve İtibar Derneği, TEİD Akademi Eğitim Komitesi ve TEİD Akademi eğitmenlerinden oluşan bir komite tarafından hayata geçirilmiş ve her dönem güncel gelişmeler ışığında revize edilmektedir.