Techno 293 Aday Milli Takımı çevrimiçi kural eğitimi aldı
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Techno 293 Aday Milli Takımı'na yönelik çevrimiçi eğitim düzenledi.
11.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:52
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Techno 293 Aday Milli Takımı'na yönelik çevrimiçi eğitim düzenledi.
Federasyondan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle gerçekleşen eğitimin TYF Techno 293 Antrenörü Onur Yalçın gözetiminde, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Aylin Suntay tarafından verildiği belirtildi.
Kaynak: AA