Tecavüzle suçlanan HDP'li Çelik, partisinden istifa etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tecavüzle suçlanan HDP'li Çelik, partisinden istifa etti

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), seçim çalışmaları sırasında bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in partiden istifa ettiğini duyurdu.

Tecavüzle suçlanan HDP'li Çelik, partisinden istifa etti
18.07.2020 11:06 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:09

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), seçim çalışmaları sırasında bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in partiden istifa ettiğini duyurdu. Öte yandan TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, Çelik hakkında düzenlenen fezlekeyi görüşmek üzere 22 Temmuz Çarşamba günü toplanacak.

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, "Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında TBMM'ye iletilen fezlekedeki iddialar, haziran ayının sonunda Meclis Grup Yönetimimizin gündemine gelmiştir. Yapılan incelemenin ardından konu derhal 30 Haziran tarihinde Merkez Disiplin Kurulumuza aktarılmıştır. Merkez Disiplin Kurulu, Çelik hakkında derhal soruşturma başlatmıştır. Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz, Çelik'in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur. Merkez Disiplin Kurulumuz konuya ilişkin çalışmasını titizlikle sürdürmektedir" denildi.

PARTİDEN İSTİFA ETTİHDP'den yapılan ikinci açıklamada ise Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in partiden istifa ettiği duyuruldu. HDP, Çelik'in istifa dilekçesine de paylaştı. Çelik, istifa dilekçesinde, 24 Haziran 2018 tarihinde HDP'den Süryani kimliğiyle Mardin milletvekili olarak seçildiğini hatırlatarak, "Bu tarihten itibaren TBMM'de yasama çalışmalarına katıldım ve değişik konularda önergeler sundum. Türkiye Cumhuriyeti'nde başta Süryanilere yönelik olmak üzere birçok konuda yaşanan hukuksuzlukları ve tarihi olayları gündeme getirmeye çalıştım" dedi.TBMM bünyesinde ve halk içerisinde yaptığı çalışmaların bazı çevreleri rahatsız ettiğini savunan Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Değişik biçimde ve farklı boyutta kişiliğime karşı iftiralar, suçlamalar ve tehditler geliştirildi. Bunun yanında bir kadın bana yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladı. Söz konusu kadın yaptığı bu iftiraları partime ve daha birçok yere taşıdı. Partim bu konuyu araştırmak için kadınla ve benimle defalarca görüştü. Olayın üzerinden yaklaşık 1 yıl geçtikten sonra kadın bu sefer farklı bir senaryo ile savcılığa şikayette bulundu. Kesinlikle iftiraya dayalı bu şikayet üzerine savcılığın hakkımda hazırladığı fezlekenin TBMM'ye ulaşması sonrasında ve hiç zaman kaybedilmeden ilgili komisyonun 22.07.2020 tarihli toplantısının gündemine alındı. Yüzlerce fezlekenin bekletildiği komisyonda siyasi saiklerle gündeme alınmış olması anlatılanların yalan olduğu gerçeğini değiştirmez. Ortaya çıkan bu gelişmelerden sonra, olayın siyasi bir kumpasa dönüşeceği bilinciyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacını duydum. Bu nedenle, partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suiistimal edilmemesi için partim HDP'den istifa etme kararını aldım. Bilinmelidir ki gerçekle alakası olmayan bu iddia üzerine açılan soruşturma dosyasından adil bir yargılama olması durumunda kesinlikle beraat edeceğime inanıyorum."KOMİSYON ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANACAK

HDP'li Tuma Çelik'in, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği iddia edildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, kadının şikayeti üzerine Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenleyerek Meclis'e gönderdi. Meclis Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 22 Temmuz Çarşamba günü, partisinden istifa eden Çelik hakkındaki fezlekeyi görüşmek üzere toplanacak.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti Politika
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 3. Sayfa
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız? Yaşam
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı Güncel
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı Güncel
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi 3. Sayfa
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Silah sesine koşan askerler, uzman onbaşıyı başından vurulmuş halde buldu
Silah sesine koşan askerler, uzman onbaşıyı başından vurulmuş halde buldu
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
İstanbul'da gazetecinin uğradığı silahlı saldırıyı güvenlik kamerası kaydetti
İstanbul'da gazetecinin uğradığı silahlı saldırıyı güvenlik kamerası kaydetti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Engin Altay Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Sıla Ahmet Kural Serdar Ortaç Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Ünal Karaman Sergen Yalçın Ali Palabıyık Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Azerbaycan Türk Lirası Huysuz Virjin
Şu an buradasınız: Tecavüzle suçlanan HDP'li Çelik, partisinden istifa etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 11:11:20. #1.15#
title