TEB Özel Bankacılık'a Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık ödülü verildi

TEB Özel Bankacılık, World Finance'ın en başarılı bankacılık hizmetlerini ödüllendirdiği World Finance Bankacılık Ödülleri 2020'de (World Finance Banking Awards) "Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık" ödülünün sahibi oldu.

TEB Özel Bankacılık, World Finance'ın en başarılı bankacılık hizmetlerini ödüllendirdiği World Finance Bankacılık Ödülleri 2020'de (World Finance Banking Awards) "Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık" ödülünün sahibi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, finans dünyasının yayın kuruluşlarından olan ve dünya finansı, finans endüstrisi, uluslararası ticaret ve küresel ekonomi alanında yayın yapan World Finance dergisi, World Finance Bankacılık Ödülleri kapsamında TEB Özel Bankacılık'a "Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık" ödülü verdi.

Aynı alanda 2019 yılının da kazananı olan TEB Özel, bu alanda sergilediği başarılı performansın sürdürülebilir olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

TEB Özel, 2020 yılında International Finance Dergisi'nin düzenlediği International Finance Awards 2020 (Uluslararası Finans Ödülleri) kapsamında "En Yenilikçi Özel Bankacılık" ödülü ile Euromoney dergisi tarafından gerçekleştirilen Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Araştırması'nda "En İyi Özel Bankacılık" ödülüne layık görülmüştü.

"Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmekten gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, World Finance gibi uluslararası alanda takip edilen saygın bir yayın tarafından üst üste ikinci kez ödüle layık görülmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Mendi, şunları kaydetti:

"TEB Özel Bankacılık olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle, yaptığımız çalışmalarla ödül almaktan, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmekten gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz yılın ardından tekrar en iyi seçilmek ise bizleri bir kez daha gururlandırdı. Çünkü başarı, istikrarlı olduğunuz zaman daha fazla anlam ifade ediyor ve TEB Özel, bu alandaki iddiasını bir kez daha göstermiş oldu.

TEB Özel Bankacılık olarak, ülke genelinde Özel Bankacılık merkezlerimiz ve şube içi hizmet noktalarımızla müşterilerimizin risk seviyeleri, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, varlıklarına değer katacak çözümler geliştiriyoruz. Türkiye'de özel bankacılığın kurucusu ve ilk uygulayıcısıyız. Bu segmentteki uzmanlığımızla, bankacılık ve finansman işlemlerinde müşterilerimize uzun vadeli ve varlığa değer katan çözümler sunuyoruz. Stratejik ortağımız BNP Paribas'ın global tecrübesinden de faydalanarak müşterilerimizin varlık ve birikimleri için risk tercihlerine uygun olabilecek yatırım alternatifleri sunuyoruz. TEB Özel Bankacılık olarak en çok tercih edilen, özel bankacılık ve varlık yönetiminde ilk akla gelen referans noktası olmayı amaçlıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız