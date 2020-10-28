TCMB/Uysal: Veriler toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TCMB/Uysal: Veriler toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor

28.10.2020 12:07 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:07
TCMB/Uysal: Veriler toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yüksek frekanslı verilerin, ekonomideki toparlanmanın "son çeyrekte devam ettiğini" gösterdiğini vurguladı.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yüksek frekanslı verilerin, ekonomideki toparlanmanın "son çeyrekte devam ettiğini" gösterdiğini vurguladı.

Uysal, yılın dördüncü enflasyon raporunun sunumunda, döviz kuru oynaklığının son dönemde artarken, salgın dönemine özgü politikalardaki normalleşme adımlarıyla kredi büyümesinin üçüncü çeyrek sonunda önemli ölçüde yavaşladığının altını çizdi ve ekledi:

"İktisadi faaliyet, güçlü kredi ivmesinin desteğiyle üçüncü çeyrekte V-tipi belirgin bir toparlanma kaydetmiştir. Yüksek frekanslı veriler, ekonomideki toparlanmanın son çeyrekte devam ettiğine işaret etmektedir. "Mal ihracatındaki güçlü toparlanmaya karşın hizmet gelirlerindeki düşüş ve ithalattaki yükselişle cari işlemler açığı artmıştır. Altın hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı oldukça yüksek seyretmektedir

"İktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma işgücü piyasasına yansımaya başlamakla birlikte, istihdam salgın öncesi seviyelerinin altındadır. "Uluslararası ham petrol fiyatlarının uzun bir süre salgın öncesi seviyelerinin altında seyredeceği, ABD doları cinsinden ithalat fiyatlarının ise daha hızlı toparlanacağı öngörülmektedir."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Meral Akşener Geert Wilders Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Çağla Şıkel Şeyma Subaşı
Spor Babel Falcao Tamer Tuna Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Daha Fazla Türk Hatay Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TCMB/Uysal: Veriler toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 12:11:23. #1.15#
title