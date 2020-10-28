TCMB/Uysal: Veriler toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yüksek frekanslı verilerin, ekonomideki toparlanmanın "son çeyrekte devam ettiğini" gösterdiğini vurguladı.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yüksek frekanslı verilerin, ekonomideki toparlanmanın "son çeyrekte devam ettiğini" gösterdiğini vurguladı.

Uysal, yılın dördüncü enflasyon raporunun sunumunda, döviz kuru oynaklığının son dönemde artarken, salgın dönemine özgü politikalardaki normalleşme adımlarıyla kredi büyümesinin üçüncü çeyrek sonunda önemli ölçüde yavaşladığının altını çizdi ve ekledi:

"İktisadi faaliyet, güçlü kredi ivmesinin desteğiyle üçüncü çeyrekte V-tipi belirgin bir toparlanma kaydetmiştir. Yüksek frekanslı veriler, ekonomideki toparlanmanın son çeyrekte devam ettiğine işaret etmektedir. "Mal ihracatındaki güçlü toparlanmaya karşın hizmet gelirlerindeki düşüş ve ithalattaki yükselişle cari işlemler açığı artmıştır. Altın hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı oldukça yüksek seyretmektedir

"İktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma işgücü piyasasına yansımaya başlamakla birlikte, istihdam salgın öncesi seviyelerinin altındadır. "Uluslararası ham petrol fiyatlarının uzun bir süre salgın öncesi seviyelerinin altında seyredeceği, ABD doları cinsinden ithalat fiyatlarının ise daha hızlı toparlanacağı öngörülmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı