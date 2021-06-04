TCMB-Üretici fiyatlarında maliyet baskıları etkisini sürdürdü
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TCMB-Üretici fiyatlarında maliyet baskıları etkisini sürdürdü

TCMB-Üretici fiyatlarında maliyet baskıları etkisini sürdürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Emtia fiyatlarındaki yükselişin "genele yayılarak" hızlandığına dikkat çeken Merkez Bankası'na (TCMB) göre, "Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarındaki gelişmeler ile bazı ürünlerde süregelen arz kısıtlarının etkisiyle üretici fiyatlarındaki hızlı artış eğilimi devam etmiş ve maliyet...

Emtia fiyatlarındaki yükselişin "genele yayılarak" hızlandığına dikkat çeken Merkez Bankası'na (TCMB) göre, "Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarındaki gelişmeler ile bazı ürünlerde süregelen arz kısıtlarının etkisiyle üretici fiyatlarındaki hızlı artış eğilimi devam etmiş ve maliyet baskıları etkisini sürdürdü." 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Mayıs'ta aylık yüzde 0.89 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 16.59'a yükseldi. Tüketici fiyatları ilk beş ayda yüzde 6.39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 arttı.

TCMB'nin "Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda, döviz kuru gelişmelerine karşın, giyim sektörü başta olmak üzere, temel mal enflasyonunun "ılımlı bir seyir" gösterdiği, hizmet grubu enflasyonunun seyrinde de, kapasite kısıtlarına bağlı olarak yüksek fiyat artışı sergileyen ulaştırma hizmetlerinin etkili olduğunun altı çizildi ve şöyle denildi: "Yıllık enflasyon enerji ve temel mal gruplarında gerilerken, gıda grubunda yatay seyretmiş, hizmet grubunda ise yükselmiştir. "Bu dönemde enerji fiyatları, Türk lirası cinsinden petrol fiyatlarındaki gelişmelere ek olarak eşel mobil sisteminin uyarlanması ve tavan fiyat uygulamasının kaldırılmasıyla yükselmiş; ancak yüksek baz nedeniyle grup yıllık enflasyonu gerilemiştir. "Mayıs ayındaki kapanmaya bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı bazı kalemlerde fiyat artışları düşük seyretmiştir."Temel mal yıllık enflasyonunun Mayıs ayında 2.29 puan azalarak yüzde 20.84'e gerilediği belirtilen raporda, şöyle denildi: "Bu dönemde yıllık enflasyon, giyim ve ayakkabı grubunda daha belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda gerilemiştir. Giyim ve ayakkabı grubu fiyatlarında bir süredir devam eden yüksek artış eğilimi, salgın kaynaklı kısıtlamalarla önemli ölçüde yavaşlamış, grup yıllık enflasyonu 5.40 puan azalarak yüzde 5.56 seviyesine gerilemiştir.Bu dönemde yıllık enflasyonun işlenmemiş gıda grubunda 0.06 puan azalışla yüzde 14.61'e gerilerken, işlenmiş gıda grubunda 0.13 puan artışla yüzde 19.49'a yükseldiğine işaret edilerek, şöyle devam edildi: "İşlenmemiş gıda grubunda mevsimsellikten arındırılmış veriler, sebze grubu kaynaklıolarak taze meyve-sebze fiyatlarında artışa işaret etmiştir. "Bu dönemde, diğer işlenmemiş gıda grubunda kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin sürdüğü gözlenmiştir. Mayıs ayında işlenmiş gıda fiyatları aylık bazda yüzde 0.87 oranında artmış; bu gelişmede ekmek ve tahıllar ile alkolsüz içecekler kalemlerindeki yükselişler öne çıkmıştır. Böylelikle, taze meyve-sebze dışı gıda grubu yıllık enflasyonu yüzde 18.61 seviyesineyükselmiştir. (Grafik)

 


TCMB-Üretici fiyatlarında maliyet baskıları etkisini sürdürdü
TCMB-Üretici fiyatlarında maliyet baskıları etkisini sürdürdü
TCMB-Üretici fiyatlarında maliyet baskıları etkisini sürdürdü
TCMB-Üretici fiyatlarında maliyet baskıları etkisini sürdürdü
TCMB-Üretici fiyatlarında maliyet baskıları etkisini sürdürdü
TCMB-Üretici fiyatlarında maliyet baskıları etkisini sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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