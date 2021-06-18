TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 50 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 985 lira verdi.