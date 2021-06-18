TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 50 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 50 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 50 milyar lira verdi
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 985 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 985 lira verdi.

İhaleye 116 milyar 370 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 50 milyar lira verdi - Haberler Ekonomi
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