Tbv ve Sas'tan "Dijital Teknoloji Geliştiriciler" Projesi

Bilgi toplumuna dönüşüm yolunda önemli çalışmalar yürüten Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ile gelişmiş analitik ve yapay zeka firması SAS, Türkiye Dijital Zekasıyla Kalkınacak sloganıyla "Dijital Teknoloji Geliştiriciler" projesi kapsamındaki işbirliklerini duyurdular.

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, projeye ilişkin Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşümünü desteklemek ana misyonu ile gerçekleştirdikleri işbirliklerine bir yenisini eklemekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "SAS ile 2023 yılına dek, Veri Bilimi, Yazılım Programı Geliştirme, Bulut Bilişim ve Genç Yetenekler ana başlıkları altında dijital teknoloji geliştirecek yeteneklerin yetiştirilmesi vizyonuyla gerçekleştirmeyi planladığımız projelerle dijital dönüşümün hayatımıza katacağı yeni işlere hazırlanılmasını destekleyeceğiz. Nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi çalışmalarına hiç beklemeden başlanılması gerekiyor. Üniversiteler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülecek çalışmamızın etkin ve kapsayıcı olması çok önem taşıyor" dedi.

TBV liderliğinde yürütülecek projenin SAS ile doğrudan ilgili olan bölümünde, 2023'e kadar sürecek beş yıllık bir dönemde üniversite seviyesinde 50 bini aşkın gence veri bilimi alanında hem online hem de fiziki eğitimlerle ulaşılması hedefleniyor.

Orta ve lise seviyesinde ise 100 bin gence eğitici eğitimleri ile katkı sağlanacak projenin bütünü düşüldüğünde, "Dijital Teknoloji Geliştiriciler" vizyonuna TBV önderliğinde çok sayıda şirketin katkı sağlayarak ülkeye yüz binlerce genç dijital zeka kazandırılması bekleniyor.

SAS olarak 22 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiklerini, analitikte dünya lideri olan SAS'ın Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdürü Tayfun Topkoç, "Türkiye'de kurumlara ve şirketlere dijital değişim yolculuğunun ilk adımında, ihtiyaç duyulan veri tabanlı platformları ve çözümleri sağlıyoruz" dedi ve ekledi:

"Ar-Ge'ye büyük yatırımlar yapıyor ve sürekli inovasyon diyoruz. SAS'ın global vizyonu ve sahip olduğu derin bilgisini Türkiye'nin gelişmesine katkı sunmak üzere paylaşmak istiyoruz.

"Çünkü, Türkiye'nin daha refah bir ülke haline gelmesi ve rekabette öne çıkması için şimdinin ve geleceğin ihtiyacı olan, teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan yeni meslek alanlarında yetişmiş insan açığının bir an önce kapatılması gerektiğine inanıyoruz.

"Biz TBV ile Türkiye'nin dijitalleşme sürecini hızlandırmak ve geleceğin dijital ekonomisinde oyun kurucu olmasını sağlamak için veri bilimi, analitik, yazılım ve programlama gibi alanlarda yeterliliğe sahip dijital teknoloji geliştirici yetiştirmemiz gerektiğini söylüyoruz.

"Bu kapsamda birlikte başlattığımız 'Dijital Teknoloji Geliştiriciler' projesi ile SAS'ın hali hazırda Boğaziçi ve Sabancı üniversiteleri başta olmak üzere Türkiye'nin önemli eğitim kurumları ile paylaştığı bilgi birikimini daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz."

Boğaziçi Üniversitesi Analitik ve İçgörü Araştırma Merkezi Direktörü Hüseyin Sami Karaca da konuşmasında, veri analitiğine yatırım yapan kurumların rakiplerine oranla büyüme hızı ve maliyet anlamında belirgin avantajlara sahip olduğunu vurguladı.

Veri analitiği konusunda en büyük ihtiyaçların başında bu alanda yetkin yetişmiş insan gücü geldiğini aktaran Karaca, "Boğaziçi Üniversitesi ve Analitik ve İçgörü Araştırma Merkezi (AIM) olarak, teknolojik altyapısı ve tecrübesiyle bizlere destek olan SAS'ın işbirliğiyle yürüttüğümüz çalışmalar ve eğitim programları sayesinde veri bilimi ve analitik uygulamalara olan ihtiyacın karşılanmasına ve veriye dayalı yenilikçi büyüme yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz" dedi.

Sabancı Üniversitesi Davranış Analitiği ve Görselleştirme Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Burçin Bozkaya, Sabancı Üniversitesi olarak Türkiye'nin dünyadaki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmesi ve geleceğin yapay zeka yöntem ve uygulamalarını hem üreten hem de aktif kullanan veri bilimci bir nesli yetiştirebilmesi için farklı seviyelerde çeşitli eğitim ve araştırma programları başlattıklarını söyledi ve ekledi:

"SAS sunduğu altyapı ve yazılım uygulamaları ile bu programları başarıyla yürütmemize ve bu işgücünü yetiştirmemize büyük imkan sağlıyor.

"SAS desteği sayesinde yetiştirdiğimiz genç beyinler dünya çapında projelere katkıda bulunabilecek bir donanım ile mezun oluyor ve iş dünyasına katılıyorlar." (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA