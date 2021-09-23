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TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları Ankara'da yapılacak

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları Ankara'da yapılacak

Binicilikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Ankara'da düzenlenecek.

ANKARA (AA) - Binicilikte Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre engel atlamanın en önemli organizasyonlarından TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupaları, 1-3 Ekim tarihlerinde Başkent Binicilik Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Organizasyon kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nın da yer aldığı yarışmalar düzenlenecek.

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