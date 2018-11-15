İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP'li Milletvekilleri Arasında 'Afrin' Tartışması!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda HDP'li bir milletvekilinin doğudaki operasyonlar için 'işgal' sözcüğünü kullanmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki göstererek, "Hangi ülkeden, hangi işgalden bahsediyorsunuz ? Murat Karayılan'ın 14 yaşındaki çocuklara nasıl tecavüz ettiğinden bahsedin" dedi.

HDP'Lİ VEKİL AFRİN OPERAYONLARINI 'İŞGAL' OLARAK NİTELENDİRDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmeler sırasında, HDP'li milletvekilleriyle AK Partili'li milletvekilleri arasında zaman zaman karşılıklı laf atmalar yaşandı. HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın konuşmasında, Afrin ile ilgili "işgal" kelimesini kullanmasına İçişleri Bakan Soylu tepki gösterdi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ SÖZCÜLÜĞÜ YAPMAYIN BURADA"

Daha önceki konuşmalar sırasında da "muhalifleri öldürdünüz" denildiğini anımsatan Soylu, "Böyle bir ifade kullanamazsınız. Terör örgütünün sözcülüğünü yapmayın burada." dedi. HDP'li Günay, Soylu'ya, "Bana parmak sallama, tehdit mi ediyorsun beni? Ben yasamayım. Neyi nasıl söyleyeceğimizi bilecek durumdayız." karşılığını verdi.

"BURAYA PROVOKATÖR OLARAK GELMİŞSİN"

Soylu'nun da "Buraya provokatör olarak gelmişsin." dediği Günay, "Bana bunu söyleyemezsin" diye konuştu. Soylu, "Şehit veren, gazileri olan bir İçişleri Bakanı olarak söylerim. Bu ülkenin bir ferdi olarak derim. Millete saygılı olun. 'Muhalifleri öldürdünüz, işgal' diyeceksiniz... Neyin işgaliymiş? Hangi ülkeden bahsediyorsunuz? Hangi işgalden bahsediyorsunuz? 14 yaşındaki çocuklara Karayılan'ın nasıl tecavüz ettiğinden bahsedin. Öldürülen öğretmenlerden, işçilerden bahsedin. Gelip bakan buraya oturacak, istediğinizi söyleyeceksiniz. Elimiz kolumuz bağlı mı geldik?" dedi.

Tartışmanın büyümesi üzerine, birleşime ara verildi.