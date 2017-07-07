TBMM İçtüzük Değişikliği

AK Parti ile MHP'nin, Meclis İçtüzüğü değişikliğine ilişkin ortak kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tarafından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu.



TBMM Başkanı Kahraman, makamında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı kabul etti. Elitaş ve Akçay, Meclis İçtüzüğü değişikliği teklifini Kahraman'a sundu.



Kahraman, yaşanan durumun, güzel bir başlangıç olduğunu söyledi. İki partinin beraber ortak bir metinde anlaşmış olmasının, tek bir partinin hareketi gibi değil bir anlaşmayla metin hazırlamasının özlenen bir tablo olduğunu vurgulayan Kahraman, tüm idarecileri bu noktada tebrik etti.



"Kanun, tüzük, mevzuat; yaşanan hayat içerisinde değişmeye mutlaka ihtiyaç duyan metinlerdir." diyen Kahraman, şunları kaydetti:



"Bu metinler şartlara göre değişirler. Değişmeler olacak ki gelişmeye uyabilelim, statik kalmaktan uzaklaşalım. 1973 tarihli bir içtüzüğümüz var. 44 yılda 14 kez değişiklik yapılmış. 111 maddesinde 157 değişiklik yapılmış. Mevcut şartlara, gelişmelere vazı intibak olabilsin diye. Son zamanda yine çalışmalar yapıldı fakat neticeye gidilemedi ve bu çalışmalar akim kalmış oldu. Ama şimdi inşallah neticeye gidecek bir çalışmayla karşı karşıyayız. Gereken prosedürü tatbik edeceğiz."



Kahraman, 2019'da sistem değişikliği dolayısıyla yeni bir içtüzük çalışması yapılmasının ortada olduğunu ve ona ait çalışmanın da bir arada yapılacağını anımsattı.



Gerçekleştirilen bu faaliyeti 26. dönem için bir bahtiyarlık olarak değerlendiren Kahraman, bu dönemin uyumla yapılan bir anayasa değişikliğine, uyumla yapılan bir içtüzük değişikliğine vesile olduğunu anlatarak, bunun mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.



Kahraman, şöyle devam etti:



"Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel çalışmalara vesile olsun. İstikrarlı gelişen bir Türkiye, demokrasiyi benimsemiş olduğunu 15 Temmuz'da ortaya koydu. Demokrasiyle devam edeceğiz ve onun icaplarını da yerine getireceğiz, bir hukuk devleti olarak. Çok iyi günlere gideceğimiz inancındayım. Gerek AK Parti'nin, gerek MHP'nin gayretleri her türlü takdirin ötesinde. Diğer iki partimiz CHP ve HDP, komisyon çalışmaları sırasında katkıda bulunarak genişletebilirler ve takviye edilebilir. Gönül ister ki bir arada ve seri şekilde kısa zamanda tamamlansın. Her ne şekilde olursa olsun bir içtüzüğe ihtiyacımız olduğu kesin. Emeği olanlara teşekkürlerimi sunuyorum."



Kahraman, Elitaş ve Akçay'ın şahsında AK Parti ve MHP gruplarına ve grup başkanları Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da yapılan çalışmaya, önümüzdeki hafta Anayasa Komisyonunda gerçekleştirilecek görüşmeler sırasında katkıda bulunmayan siyasi partilerin katkı sunmasını diledi.



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise çalışmaları AK Parti ile mutabakat çerçevesinde tamamladıklarını ve teklife MHP olarak imzalarını attıklarını belirterek, değişiklik teklifinin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.