AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'ye "kayyum" nitelemesinde bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, "'Kayyum' diye nitelendirdikleri rektör, bu ülkenin yasal süreçlerinin, hakların dışında bir mekanizmayla mı atanmıştır?

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'ye "kayyum" nitelemesinde bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, "'Kayyum' diye nitelendirdikleri rektör, bu ülkenin yasal süreçlerinin, hakların dışında bir mekanizmayla mı atanmıştır? Burada hukuki bir süreci bu şekilde nitelendirmek, öncelikli olarak var olan yasal mekanizmaların varlığını inkar olur ki bu da herhalde bir siyasetçiye yakışır tavır olmasa gerekir." karşılığını verdi.

Tbmm Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Osman Kavala'nın 1542 gündür tutuklu olduğunu belirterek, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, Türkiye'den "AİHM kararını neden uygulamıyorsunuz" diye görüş istediğini, Adalet Bakanlığının görüş bildirdiğini, 2 Şubat'ta bu görüşle ilgili Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin bir karara varacağını anlattı.

Bunların, zaman kazanmak için oyalama taktikleri olduğunu ileri süren Oluç, "Adalet Bakanlığı da Dışişleri Bakanlığı da çok iyi biliyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararını Türkiye'nin uygulaması gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin bu tutumundan dolayı ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını iddia eden Oluç, "Kavala ve Demirtaş kararlarını er geç uygulamak zorunda kalacaksınız." diye konuştu.

"Türkiye'yi kurucusu olduğu Avrupa Konseyinde zor durumda bırakıyorlar"

CHP Grup Başkanvekili Özel, Osman Kavala Davası'na ilişkin, "Dün akşam Avrupa Konseyine yolladığımız savunmada şöyle söylüyor Türkiye Cumhuriyeti: 'O dava ile bu dava bir değil. O davadan beraat etti zaten, biz onu saldık, bu başka bir dava'. Sağır sultan biliyor, hepimiz biliyoruz, çocuklar biliyor, kargalar gülüyor ki Recep Tayyip Erdoğan, beraat kararına tepkiyle, 7 saat hukuksuz tutarak kendisini Silivri'de, o gün yeni bir tutuklama kararı çıkardı. O dava bu dava; o deliller çöktü, Kavala'nın tutukluluğu hukuksuz. Türkiye'yi kurucusu olduğu Avrupa Konseyinde hem zor durumda bırakıyorlar hem olası yaptırımlar hepimizi utandırır, zor durumda bırakır." yorumunda bulundu.

Ak Parti'li Ünal ve CHP'li Özel arasında "Boğaziçi Üniversitesi" tartışması

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci'nin Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlarını görevden aldığını anlatan Özel, "Bu kayyum rektöre karşı oradaki onurlu direnişin arkasındayız. Öğrencilerin arkasındayız." sözlerini sarf etti.

Özel'in "Gün gelecek Boğaziçi yine eski parlak günlerine kavuşacak, AK Parti de bu utancı tarihi boyunca yaşayacak" demesi üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bu cümleyi iade ettiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Ünal, "Kayyum diye nitelendirdikleri rektör, bu ülkenin yasal süreçlerinin, hakların dışında bir mekanizmayla mı atanmıştır? Burada hukuki bir süreci bu şekilde nitelendirmek öncelikli olarak var olan yasal mekanizmaların varlığını inkar olur ki bu da herhalde, bir siyasetçiye yakışır bir tavır olmasa gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, 20 Ocak Katliamı'nın, Azerbaycan için acı bir gün olduğunu belirterek, "32 yıl geçmesine rağmen, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu acıyı hissediyorlar. Kanlı Ocak Katliamı'nda hayatını kaybeden 147 şehidi rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ilk ve yerli cep uydusu Grizu-263A'nın uzaya fırlatıldığını anımsatan Ünal, bu hayali gerçekleştirmek için özveriyle çalışan öğrencileri, danışman hocaları, takım danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi'yi tebrik etti.

Mahir Ünal, "Bu ekibin Zonguldak'tan çıkmış olmasını da sadece belli başlı üniversitelerde değil, artık Türkiye'nin her yerinde icat çıkarmanın mümkün olduğunu göstermesi açısından da çok kıymetli buluyorum. Bunları ülkemiz için bir başlangıç niteliğinde görüyoruz. Gelecekte Teknofest neslinin daha nice işler başaracağını, geleceğe emin adımlarla gidebileceğimizi görüyoruz." yorumunu yaptı.

Konuşmaların ardından yerinden söz alan Özel, "OHAL kararnamesiyle rektör atamalarını Recep Tayyip Erdoğan kendi uhdesine aldı. Ne OHAL hukukidir ne OHAL KHK'leri hukukidir ne bir tek adamın koca koca üniversitelere rektör ataması hukukidir, tamamını kınıyoruz." dedi.

Mahir Ünal ise Özel'in bu açıklamalarına, "Gerçek dediğiniz şey şu; Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52 oyla bu millet tarafından yetkilendirilmiş bir cumhurbaşkanıdır." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kıymetli yapanın, millet tarafından yüzde 52 oyla seçilmiş olması olduğunu vurgulayan Ünal, "Bunu eğer kabul etmezseniz, hiçbir şeyi meşru olarak görmezsiniz." diye konuştu.

TBMM'den çıkmış her kararın meşru olduğunun altını çizen Ünal, "Eğer biz, bu ülkenin kurumlarını, bu ülkede alınmış hukuki kararları, kendi işimize gelmediği için 'sivil darbe' olarak nitelendirir ve bunları gayri meşru olarak görürsek, bu, bu devlete, bu topluma zarar verir." görüşünü paylaştı.

"Kamu bankaları tam bir iflas içindedir"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, kamu bankalarına 51 milyar lira sermaye desteği yapılacağına dair haberlere işaret ederek, "Yandaşları krediyle besleyen kamu bankalarının sırtındaki kambur vatandaşın üzerine yükleniyor." düşüncesini dile getirdi.

Bunun kabul edilemeyeceğini kaydeden Usta, "Sermaye desteğinin dışında da 85 milyar lira da Hazine, kağıt verdi. Kamu bankaları tam bir iflas içindedir. Kamu bankalarından siyaset elini çeksin. Bu kamu bankaları da daha ehil ve liyakatli insanlar tarafından yönetilsin." ifadesini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Sait Erdal Dinçer'in bir gazeteye verdiği demeçte, "Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum" ifadelerini de değerlendiren Usta, "TÜİK Başkanı'nın böyle bir beyanat vermesi doğru değildir. Bilineni söylemenin bir anlamı yok. Bunu niye söylüyor? Bu kuruma müdahale mi ediliyor?" diye sordu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 20 Ocak 1990 Katliamı'na ilişkin, "Vatan ve hürriyet yolunda canlarını veren soydaşlarımızı, şehadetlerinin 32. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyor, 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' diyen rahmetli merhum Mehmet Emin Resulzade'nin tarihi haykırışıyla ilelebet yaşasın bağımsız Azerbaycan, var olsun Azerbaycan Türklüğü." dedi.