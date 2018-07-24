TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin araştırma önergelerinin bugün gündeme alınmasına ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, ilk olarak, İYİ Parti'nin Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün gündeme alınması önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Bal, bu kazanın "doğal afet ve kaderle" açıklanamayacağını ifade etti.

Öngörülebilir ve önlenebilir tedbirlerin alınmaması sebebiyle kazanın meydana geldiğini belirten Bal, "Basit mühendislik hatalarına dayalı ölümcül kazaların yaşanması, bilime, mühendisliğe, liyakata önem vermeyen bir anlayışın ayıbı olarak ülkemizde sık sık ortaya çıkmaktadır." dedi.

İYİ Parti'nin önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra CHP'nin "basın özgürlüğü" ile ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bugün "144 gazetecinin cezaevinde olduğunu" belirterek, "İdam cezasını bu Meclis kaldırmamış olsa gazetecilerini asan ülke olarak tarihe bile geçeceğiz." dedi.

Basın ekmekçilerinin, maddi yaptırımlar ve ceza soruşturmalarıyla korkutularak otosansüre zorlandığını öne süren Çakırözer, "Dünya bizi basın özgülüğünün bulunmadığı bir ülke olarak görüyor. Böyle bir ortamda kutlanacak bir basın bayramı yok." diye konuştu.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gazeteci olmanın suç işleme özgürlüğü vermeyeceğini dile getirerek, "Suç işleme özgürlüğü, basın özgürlüğü değildir. Gazeteci de olsa suça bulaşmışsa cezası vardır. AK Parti hükümetleri hem gazetecilik alanında hem temel haklar alanında sessiz devrim gerçekleştirmiş bir partidir." değerlendirmesini yaptı.

CHP'nin önerisi kabul edilmedi.

"Önceden hazırlıklılardı"

Genel Kurulda, HDP'nin seçim öncesi Suruç'ta meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili önergesinin gündeme alınması önerisinin görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı.

Önerge üzerinde söz alan HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, olayla ilgili eleştirilerde bulundu.

Bunun üzerine sataşmadan söz alan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, şunları söyledi:

"Asla istemediğimiz, gerçekleşmesini tasvip etmediğimiz bu olayın perde arkasında HDP-PKK bulunmaktadır. Bundan kesinlikle eminiz. Silahlarla oraya gitmedim. Olay günü, o dükkandan önce 60 esnafı ziyaret ettim. Bu şahsın dükkanına girdiğimde, bunlar önceden hazırlıklılardı. Başımı öne eğdim ve söylediği her lafı yuttum.

Dosyadan gizlilik kararı kalktığında bu olayın özü ortaya çıkacaktır. Benim abim öldürülüyor. Siz bir milletvekili olarak bunu hiçbir şekilde dile getirmediniz. Abimi öldüren kişinin boy boy fotoğrafları var. PKK sempatizanı olduğu, esnaf adı altında Suruçlu çocukları dağa gönderen PKK'nın Suruç'taki ayağı. Nasıl ki HDP, PKK'nın buradaki ayağıysa..."

Yıldız'ın bu sözlerine HDP'liler tepki gösterdi.

Yeniden söz alan Beştaş, "Ben bir milletvekilinin ağabeyinin ölmesine sevinecek bir insan değilim. İlk gün başsağlığı diledim. Bu konu sayın Yıldız'ın ailesi ve kendisiyle ilgili değil. Benim sorunum artık bu ülkenin hukuk devleti olmasından çıkmasıdır." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgin, "Partimizin ismini başka bir tanımlamayla birlikte anarsanız ve biz de sizi bir sıfatla anarız. Seçimde 6 milyona yakın oy almış bir partinin ismini tanımlama olmadan olduğu gibi anarsınız bir centilmenliği koruruz." ifadelerini kullandı.

HDP'nin önerisi kabul edilmedi.

TÜRKPA ve KEİPA üyeleri belirlendi

Öte yandan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinde (TÜRKPA) TBMM'yi temsil edecek grupları oluşturacak üyeler belirlendi.

Buna göre, KEİPA grubu üyeleri, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'tan oluştu.

TÜRKPA üyeleri ise AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fetih Gürer, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ oldu.

Boş bulunan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliğine AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İçişleri Komisyonu Üyeliğine ise AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun seçildi.

Grup önerilerinin ardından terörle mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.