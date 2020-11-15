TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton'a tebrik
15.11.2020 16:34 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:42
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Formula 1 organizasyonunu pistin kaygan olduğunu söyleyerek eleştiren Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton'un 7. şampiyonluğunu kutlarken, "Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ı tebrik etti.
Hamilton, bu zaferle birlikte 7'nci şampiyonluğunu kazandı. TBMM Başkanı Şentop, şampiyona kupasını verirken, Hamilton'ın İstanbul Park'ın yeni zeminini eleştirmesine atıfta bulundu.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Twitter hesabından paylaşım yapan Şentop, "Formula 1'in İstanbul ayağını kazanan Mercedes Pilotu Lewis Hamilton'ın yeni şampiyonluğunu podyumda tebrik edip, kupasını takdim ettik. Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon" ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan