TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton'a tebrik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Formula 1 organizasyonunu pistin kaygan olduğunu söyleyerek eleştiren Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton'un 7. şampiyonluğunu kutlarken, "Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon" dedi.