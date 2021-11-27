TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim ile görüştü - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim ile görüştüİspanya, (DHA)- Parlamentolar Arası Birlik (PAB) toplantısı için İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim ile heyetler arası görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim ile görüştü

İspanya, ( Dha )- Parlamentolar Arası Birlik (PAB) toplantısı için İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim ile heyetler arası görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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