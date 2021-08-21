TBMM Başkanı Şentop, Afşin Güreş Festivali'ne katıldı
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TBMM Başkanı Şentop, Afşin Güreş Festivali'ne katıldı

TBMM Başkanı Şentop, Afşin Güreş Festivali'ne katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bu yıl 46'ıncısı düzenlenen Afşin Karakucak Güreş Festivaline katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geleneksel karakucak güreşleri gibi organizasyonları yaşatmaya devem edildiği sürece sporcuların organizasyonlarda başarılarının artacağını söyledi.

Bu yıl 46'ıncısı düzenlenen Afşin Karakucak Güreş Festivaline katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geleneksel karakucak güreşleri gibi organizasyonları yaşatmaya devem edildiği sürece sporcuların organizasyonlarda başarılarının artacağını söyledi.

46'ncı Afşin Karakucak Güreş festivali Gençler Türkiye Şampiyonası Ergün Ertekin çim güreş sahasında gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin'in Türkiye'de güreşin merkezlerinden olduğunu belirterek, "Bu alanda, bu çayırda milli takıma birçok sporcu vermiş, dünya şampiyonları yetiştirmiş, ülkemizi uluslararası müsabakalarda gururla ve şerefle temsil etmiş pehlivanlarımız bu alanlarda yetişmiştir. Özellikle bir dönem milli takımın omurgasını Afşin TEK Işık Spor kulübü oluşturuyordu" dedi.

"Duamız ve umudumuz milli sporcularımızın başarılarının artarak devam etmesidir"

46'ncısı düzenlenen Afşin Karakucak Güreş festivaline katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geleneksel karakucak güreşleri gibi organizasyonların devam etmesiyle uluslararası başarıların artacağını söyledi. Şentop; "2020 Tokyo olimpiyatlarında milli güreşçilerimiz Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Taha Akgül aldıkları bronz madalyalarla güreşte ülkemizin yüz akı olmaya devam ediyorlar. Duamız ve umudumuz milli sporcularımızın başarılarının artarak devam etmesidir. Tokyo olimpiyatlarında centilmence temsil eden sporcularımızı tebrik ediyorum. Geleneksel karakucak güreşleri gibi organizasyonları yaşatmaya devem ettiğimiz sürece sporcularımızın olimpiyatlarda da uluslararası organizasyonlarda da başarılarının artacağına yürekten inanıyorum. Bu meydanda yiğitlerimiz peşrev çekti, güreş tuttu. Birbirinden merdane yiğitlerimiz bugün de yiğitliklerini gösterdiler, göstermeye devam edecekler. Bu meydanlarda yetişen Ahmet Ak, Metin Kaplan, Hayri Yücel, Harun Doğan, Adem Kaya bizlere dünya ve Avrupa şampiyonluğunu, mutluluğunu ve gururunu yaşattılar. Er meydanına yakışır şekilde rakiplerini yenmeye çalışan yiğitlerimiz sadece güçlerini, kuvvetlerini sergilemediler. Aynı zamanda mertliğe, dürüstlüğe, yiğitliğe dair insani hasretlerini de gösterdiler."

Atalarımızın güreşe ayrı bir önem verdiği belirten Şentop şöyle devam etti;

"Geçmişi insanlık tarihi kadar eski olan güreş cesaret, güç, mertlik, dürüstlük, çeviklik, yetenek isteyen dünyanın en eski sporudur. Türk milletinin fıtratına ve karakterine uyması sebebiyle ecdadımız güreşe özel önem vermiş yüzlerce yıl diğer bütün sporlardan üstün tutmuştur. O sebeple ata sporu olarak benimsenmiş ve sevilmiştir. Karakucak güreşlerinin minikler ve gençler kategorilerinde yapılıyor olması gelecek nesillerimizin de ata sporumuzun temsil ettiği değerleri yaşatmak ve sevdirmek açısından büyük önem taşımaktadır. Sadece kuvvetin yetmediği kuvvet ve zekanın ahengini temsil eden güreş hem beden gücüne hem de zekaya dayanan bir spordur. Tarihi süreç içerisinde gelişerek yağlı, aba, şalvar, kemer ve karakucak güreş çeşitleri eski formuyla günümüze kadar yaşatılmış bundan sonra da yaşatılmaya devam edecektir. Uluslararası olimpiyat tarihinde ilk defa altın madalya alarak bayrağımızı göndere çektiren sporcumuzun güreşçi olması bir tesadüf değildir. Geçmişten geleceğe taşıdığımız yüzlerce yıllık geleneğimizi yaşatmak yeni nesillerle buluşturmak için gayret eden bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. İnşallah geleneksel ata sporumuz olan güreş değerli pehlivanlarımızla gelecek kuşaklara nakledilecektir."

Güreş festivaline katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesini de ziyaret etti. - KAHRAMANMARAŞ

TBMM Başkanı Şentop, Afşin Güreş Festivali'ne katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Afşin Güreş Festivali'ne katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Afşin Güreş Festivali'ne katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Afşin Güreş Festivali'ne katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Afşin Güreş Festivali'ne katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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