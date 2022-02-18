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TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Finalspor'u 80-77 mağlup etti.

KOCAELİ (İHA) - Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Finalspor'u 80-77 mağlup etti.

Salon: İzmit Atatürk

Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Göksun Öz xx, Niyazi Yasin Kahraman xx

Kocaeli BŞB Kağıtspor: Corin Darius Henry xxx 25, Faik Can Nurkan x, Cihan Amasyalı x, İbrahim Yıldırım xxx 12, Mert Ulutaş xx 5, Brady Williams Skeens xxx 22, Mehmet Oğuzhan Kızıl xx 10, Eren Beyaz xx 6, Sertan İbrahim Sarı x

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Finalspor: Sabahattin Can Göndür xx 10, Terrell Jamal Gomez xxx 34, Marvin Hilton Jefferson xxx 20, Ömer Faruk Ermat x, Gurur Baybora xx 1, Onur Sonsırma xx 4, Salih Uğraşan x, Alparslan Uruk xx 6, Aydın Şirin x, Adnan Hepgür x 2

Başantrenör: Berat Gök

1. Periyot: 11-18 (Finalspor lehine)

Devre: 35-26 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

3. Periyot: 60-57 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

(Gönül Efe/ İHA)

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Finalspor: 77

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Kağıtspor, basketbol, Türkiye, Kocaeli, Spor, Güncel, Haberler

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