TBF'den Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 8 kişide korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 8 kişide korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TBF'nin sosyal medya hesabından Beşiktaş için yayımladığı geçmiş olsun mesajında, "Beşiktaş Futbol Takımı'nda futbolcular, teknik ekip ve tesis çalışanlarına yapılan Covid-19 testinde sekiz kişinin sonuçlarının pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Beşiktaş Kulübü'ne ve Covid-19 testleri pozitif çıkan personele içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA