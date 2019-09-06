Tazminatlarından vazgeçen gazeteciler, Dünya gazetesine ortak oldu

06.09.2019 14:52

Türkiye'nin günlük tek ekonomi gazetesi Dünya, el değiştirdi. 38 yıl önce Nezih Demirkent'in kıdem tazminatı karşılığında aldığı Dünya için, bu kez 40'a yakın gazeteci tazminatından vazgeçti. Dünya çalışanları tazminatları ile gazeteye ortak oldu.

Dünya gazetesinin tarihini, Nezih Demirkent'ten önce ve sonra diye ikiye ayırmak gerekir. Dünya ismi Türk basınında ilk kez 1952 yılında duyuldu. Gazete kimi zaman patron ve çizgisini değiştirse de hayatını sürdürdü.

Nezih Demirkent

Dünya Gazetesi'ni, 1979 yılında Erol Simavi'nin sahibi olduğu Hürriyet Gazetesi devraldı. Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Nezih Demirkent'ti. 1970 yılında Hürriyet'in başına geçen Demirkent, 1981 yılında görevinden ayrıldı. Simavi ile anlaştılar, tazminatı yerine Dünya gazetesini aldı. Demirkent, Hürriyet'in dümeninden, ekonomi basının amiral gemisi yapacağı Dünya'nın kaptan köşküne geçti.

Yeniden kurulan, kendi binasına taşınan Dünya, büyüyerek gelişti. Yayıncılık ve dağıtım faaliyetleri de çeşitlendi. Demirkent, 2001 yılında hayatını kaybedince görevi kızı Didem Demirkent devraldı.

GAZETE EL DEĞİŞTİRDİ, DEMİRKENT DUYURDU

Son yıllarda sıkıntılı günler geçiren Dünya gazetesi satılma haberiyle gündeme geldi. Satışı Didem Demirkent duyurdu:

"Şirketimiz hepimizin bilgisi dahilinde uzun süredir gerek Türkiye ekonomisinin daralması gerek kendi borçlarımızın artarak devam etmesi ile çalışamaz duruma gelmiştir.

Varlıklarımızın devri veya tasfiyesi bizim için zorunlu olmuştur.

"Dünya" adının yaşaması adına bize gelen teklifler içinde Hakan Güldağ'ın bizim ilkelerimizde devam edeceğine inanarak kendisinden gelen teklif kabul edilmiştir.

Hakan Bey 01 Eylül 2019 tarihi itibariyle "Dünya Gazetecilik İşletmesi'nin" tüm hak ve borçları ile devralmıştır. Bu kapsamda iş sözleşmeleri de kendisine devredilmiştir.

Geçmişe yönelik maaş alacaklarınız tarafımızca ödenecektir. Aynı tarih itibariyle diğer departmanlarımız da iş yükünün kapanması nedeniyle tasfiye olacaktır."

Hakan Güldağ

İŞE BAŞLADIĞI DÜNYA'YA DÖNDÜ

Gazetenin yeni sahibi diye duyurulan Hakan Güldağ, Dünya için çok tanıdık bir isimdi. Güldağ gazeteciliğe 1987 yılında Dünya'nın dış haberler servisinde başlamıştı.

92'de ayrılmış, başka gazetelerde çalıştıktan sonra 2004'te yazı işleri müdürü olarak dönmüştü. Güldağ, 4 yıl sonra gazetenin genel yayın yönetmeniydi.

Demirkent'in Hürriyet'in başında kaldığı süre kadar, 11 yıl Dünya'yı yöneten Güldağ, yönetimle anlaşarak Şubat 2019'da görevini bırakmıştı.

Ama benzerlik sadece bununla da sınırlı değil. Simavi'den kıdem tazminatı karşılığı Demirkent'e geçen gazete, yine benzer bir şekilde el değiştirdi. Gazetede çalışanların yarıya yakını tazminatlarından vazgeçtiler. Gazetenin sahibi olacak yeni yapının omurgası bu tazminatlar olacak.

'Dünya'nın yola nasıl devam edeceğini' kısa süre içerisinde gazeteden okurlarına duyuracaklarını söyleyen Güldağ, "Dünya'nın isim hakkını devralıp Dünya'yı yaşatmak üzere harekete geçtik. Bununla ilgili bir süreç işliyor" dedi.

KIDEM TAZMİNATLARI SERMAYE OLDU

Güldağ, "Siz de Nezih Demirkent gibi Dünya'yı tazminat alacaklarınıza mahsuben mi aldınız" sorumuzu ise şöyle yanıtladı:

"Benim alacağıma mahsuben bir şey yok. Arkadaşlarımız kurulan şirkete kıdem tazminatlarını sermaye olarak kattı. Çok ortaklı bir yapı olacak, bu ortakların bir kısmı da çalışanlar olacak."

40'a yakın gazetecinin tazminatları ile ortak olacağı gazete için yeni yatırımcılarla da görüşüldüğünü aktaran Güldağ, zor günler geçiren Dünya'nın düze çıkacağından ise emin:

"Gazeteyi bu inançla aldık. Türkiye'nin doğru bilgiye ihtiyacı var özellikle de Türkiye'de en girişimci, en dinamik kesimler olduğuna inandığımız iş dünyasının, reel sektörün ve üretici kesimlerin doğrudan kullanabilecekleri, doğru bilgiye ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. Dünya gazetesinin 40 yıldır bu hizmet veriyor olması başlı başına bir değer diye düşünüyoruz ama onu daha da geliştirilebileceğimizi biliyoruz. Bugüne kadar çeşitli nedenlerden o potansiyeli kullanma imkanımız olmadı. Şimdi bu potansiyeli ortaya çıkartacak şekilde, yeni dönemin koşullarına uygun, dünyanın da içinde bulunduğu yörüngeden kopmadan, güçlerimizi tahkim ederek, çok daha iyi bir noktaya getireceğimize inanıyoruz."

MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

Gazete için tazminatlarından vazgeçen meslektaşlarının büyük bir fedekarlık yaptığını söyleyen Güldağ, "Hepimiz çok daha iyi bir yere geleceğine inanıyoruz. Mesleğimize ve ve ekmeğimize de sahip çıkmak istiyoruz" dedi.

Dünya'nın el değiştirmesi Babıali'de yankı buldu. Gazeteye iş dünyasından birkaç ismin yatırım yapacağı, görüşmelerin tamamlanmak üzere olduğu ileri sürüldü. İddialar arasında gazetenin Bağcılarda'ki binasından taşınacağı da var. Medya kulislerinde gazetenin yeni adresinin Kavacık olacağı konuşuluyor. (Independent Türkçe)