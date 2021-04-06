Tayvan ramazanda kültürel ve dini çeşitliliği güçlendirmeye hazırlanıyor
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Tayvan ramazanda kültürel ve dini çeşitliliği güçlendirmeye hazırlanıyor

Anadolu Ajansı / Riyaz Ul Khaliq - Haberler | Güncel
Tayvan ramazanda kültürel ve dini çeşitliliği güçlendirmeye hazırlanıyor

Tayvan, ramazan ayında kültürel ve dini çeşitliliği güçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlanıyor.

Tayvan, ramazan ayında kültürel ve dini çeşitliliği güçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlanıyor.

Tayvanlı yetkililer, 250 bin Müslümanın yaşadığı Tayvan'da, ramazan dolayısıyla 9-18 Nisan tarihlerinde İslami Kültür Sergisi düzenleneceğini açıkladı.

Serginin "Arap Hat Sanatı", "İslami Eserler", "İslam Mimarisi" ve "Tayvan'daki İslam" kategorilerinde açılacağı belirtildi.

Sergide Türkiye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Endonezya, Malezya gibi Müslüman ülkelerden getirilen eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yetkililer 17-18 Nisan tarihlerinde de yine kültürel ve dini çeşitliliği güçlendirmeyi amaçlayan bir diğer etkinliğin organize edileceğini aktardı.

Etkinlikler ile Tayvanlıların Müslüman değerlerini daha iyi anlamasına, Tayvan'da dini ve kültürel çeşitliliğinin tanıtımının hedeflendiğine işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Riyaz Ul Khaliq

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