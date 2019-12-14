Tayfur Havutçu: "İstediğimiz golü bulduktan sonra bizim lehimizde gelişti ve istediğimiz galibiyeti...

14.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:33

Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmalarında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa'da Teknik Direktör Tayfur Havutçu aldıkları galibiyetle morallerinin daha da yukarıya taşınacağını dile getirerek, "Devre arasına alabileceğimiz maksimum puanı toplayıp iyi bir şekilde girmek istiyoruz" dedi.



Maçın ardından yaptığı basın açıklamasında konuşan Tayfur Havutçu, "Bizim için önemli bir galibiyet. Rizespor'un son 3 maçını içeride kazandığını biliyorduk. İçeride daha etkili oynadığının farkındaydık. Maç içerisindeki planlarımız hepsi istediğimiz şekilde gelişti. Rizespor'a alan bırakmadık. Belki birkaç pozisyon verdik. Ama istediğimiz golü bulduktan sonra bizim lehimizde gelişti ve istediğimiz galibiyeti aldık. Bu galibiyet bizim moralimizi daha da yukarıya taşıyacaktır. Devre arasına alabileceğimiz maksimum puanı toplayıp iyi bir şekilde girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA