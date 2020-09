Tavuk üreticilerinden vatandaşı sevindirecek açıklama: Fiyatlar ucuzlayacak Pandemi sürecinde talebin azaldığını belirleten tavuk üreticileri, etlerin elde kalması nedeniyle fiyatların ucuzlayabileceğini söyledi.

Bolu'da tavuk üretimi yapan firmanın sahibi olan Mustafa Aksoy, pandemi sürecinde beyaz et sektörünün durumu ile ilgili bilgiler verdi. Aksoy, koronavirüs süresince tavuk tüketiminin düşmesi nedeniyle fiyatların da ucuz olduğunu ifade ederek, "Tavuk kesildiği an itibariyle en hızlı şekilde tüketilmelidir. Çünkü bozulabilen bir ürün. Firmalar burada günlük satabildiklerini taze olarak satıyorlar. Elde kalan malları da şoklayıp depoluyorlar. Bu tüketimin az olması ve satışların düşük olması fiyatlara da yansıyor. Şu anda tavuk fiyatları düşük ve firmalar zarar ediyor. Dolayısıyla piyasadaki bütün ürünlerdeki artışlara rağmen tavuk eti fiyatlarında düşüş olduğunu herkes gözlemleyebilir. Sadece kanatta belki düşüş yaşanmamış. Onun haricinde göğüs ve but eti fiyatlarında aşırı bir düşüş söz konusu. İnsanlar bu kadar ucuz proteini başka türlü bulamaz. Dolayısıyla tavuk tüketimini artırmaları gerekiyor kendi sağlıkları için. Bizim insanlara önerimiz evde hareketin az olduğu dönemde hazmı kolay, sindirimi kolay, vücudu yormayan beyaz ete yönelmelidir" dedi.

"PAKETLİ VE MARKALI ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ"

Vatandaşlara tavuk alırken bildikleri markaları tercih etmelerini tavsiye eden Aksoy, devletin yaptığı denetimler nedeniyle merdiven altı üretimin yok denecek kadar aza düştüğünü belirterek, "Tavuk, önceki yıllarda daha denetimsizdi. Ama sonraki yıllarda Tarım Bakanlığı'nın denetimleriyle merdiven altı üretimler yok denecek kadar az oldu. Türkiye'de bu tür merdiven altı üretim pazarlarda çok fazla yok. Ama insanlar huzurlu olabilmek için etiketli, paketli ürünleri tercih etmeliler. Aksi takdirde bazı art niyetli kişilerin daha fazla para kazanmak için başvurdukları yöntemlere prim vermemek için paketli ve markalı ürünleri tercih etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

"DETERJANLA İŞLEM YAPABİLİYORLAR"

Bazı art niyetli kişilerin tavuğun raf ömrünü uzatmak için çeşitli sağlıksız teknikler kullandığını anlatan Aksoy, "Tavuk bozulmaya yakın olduğu sırada deterjanlarla işlem yapabiliyorlar. Bu son dönemlerde kalmadı gibi bir şey. Bu entegrelerin dışında küçük işletmelerde, birimlerde görülebiliyor ama duyulabiliyor. Buna tepki fazla oluyor. Vatandaşımız paketli ürünlere sonuna kadar güvenebilirler. Bütün firmalar, ürünlerinin arkasında. Bu ürünler devletimiz tarafından 7/24 kontrol ediliyor. Tavukçuluk sektörü Türkiye'deki şanslı sektörlerden bir tanesi. Üretimin daha sağlıklı olması, Avrupa standartlarında ölçülebilir. Hatta daha üstünde bir üretim kalitesine sahip olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

"GEZEN TAVUK İLE FABRİKA TAVUĞU ARASINDA ÇOK FARK YOK"

Mustafa Aksoy, organik tavuk, gezen tavuk gibi farklı isimlerle satılan tavukların fabrika tavuklarından çok farkı olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Fabrika üretimi dediğimiz tavuklar da 2 bin metrekare alanda geziyor. Eğer gezme tabiri buysa bizim fabrika tavukları da geziyor. İnsanlara gezen tavuk derken, sanki köyde, bahçemizde yetiştirdiğimiz tavuk gibi bir izlenim veriliyor. Gezen tavuk satan firmalarda da bu durum söz konusu değil. Onlar da belli sınırlar içerisinde bu tavukları gezdiriyorlar. Gezen tavukların yaşam süreleri biraz daha uzun olduğu için, köy tavukları gibi satılabiliyor. Ama aradaki fiyat farkının bir anlamı yok. İnsanların gezen tavuk alacağız diye çok fazla para ödemelerinin bir mantığı yok."

Kaynak: DHA