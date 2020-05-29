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Tatilcilerin yeni dönemde önceliği "hijyen" olacak

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, hijyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin tüketici hassasiyetinin arttığı bir dönemden geçildiğini belirterek "Bu konularda önlemlerini alan işletmelerin öncelikle tercih edileceği beklenmektedir.

Tatilcilerin yeni dönemde önceliği
29.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:50

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, hijyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin tüketici hassasiyetinin arttığı bir dönemden geçildiğini belirterek "Bu konularda önlemlerini alan işletmelerin öncelikle tercih edileceği beklenmektedir." dedi.

Çorabatır, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle durma noktasına gelen turizmi canlandırmak ve kısıtlamalar kalktıktan sonra ziyaretçilere sağlıklı tatil imkanı sunmak için son dönemde yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı başkanlığında ilgili bakanlıklar, TÜROFED ve paydaşlarının yoğun çalışmaları sonucunda hazırlanan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı'nın dünya turizminde ilk örneklerden biri olduğunu aktaran Çorabatır, program kapsamında Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı akreditasyon kurumları ile belge alımının belirlendiğini dile getirdi.

Söz konusu belgenin alınmasıyla turizm sektöründeki normalleşmenin de hızlanacağını vurgulayan Çorabatır, "Hijyen ve Kovid-19 önlemleri konusuna tüketici hassasiyetinin arttığı bir dönemde, bu konularda önlemelerini alan işletmelerin öncelikle tercih edileceği beklenmektedir. Sertifika programıyla yerli ve yabancı misafirlerimize gönül rahatlığıyla geçirecekleri güvenli bir tatil hizmeti sunulması hedeflenmektedir." diye konuştu.

"Belge 'güvenli tesis' imajı veriyor"

TÜROFED Başkan Yardımcısı Yakup Dinler de turizm işletmelerinin Kovid-19 salgını nedeniyle arz talep dengesi kapsamında bir süredir kapalı olduklarını, şu anda normalleşme süreciyle hazırlık çalışmalarına başladıklarını aktardı. Bu çalışmalar kapsamında tesislerin, Sağlıklı Turizm Sertifikasyonunca belirlenen kriterlere uymak zorunda olduklarına dikkati çeken Dinler, sertifikasyon belgesinin ise gönüllülük esasına göre alındığını söyledi.

Dinler, belgenin işletmeler açısından son derece önemli olduğunu belirterek "Sağlık Turizm Sertifikasyona sahip olan işletme, 'Güvenli tesis' imajı veriyor, bu da misafirler açısından son derece önemli. Ayrıca belgeyi veren kurumlar arasında pazar kaynaklarımızca da dikkate alınan firmalar var. Örneğin, Almanya, belgede bu firmanın imzasını gördüğünde hiçbir tereddüt etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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