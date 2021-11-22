Tashih-i Huruf Kursu Final Programı Sona Erdi

YALOVA (Habermetre) - Genel Müdürlüğümüz tarafından Yalova Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO Enstitüsü'nde 15 -19 Kasım 2021 tarihleri arasında "Tashih-i Huruf" final programı gerçekleştirildi.

Tashih-i Huruf kursu final programı sertifika törenine Yalova Valisi Muhammer Erol, Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz, Genel Müdürlüğümüz personelleri Şube Müdürümüz ( Eğitim Yöneticisi) Kadir Söngüt, Görevli Öğretmen Erol SOLAK, Yalova Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO Müdürü Avni Solak ( Eğitim Yönetici Yardımcısı), 62 Erkek ve 41 kadın olmak üzere toplam 103 kursiyer katıldı.

Programa katılan kursiyerler "Katılım Belgesi" almaya hak kazandı. Katılım belgeleri, program sonunda kursiyerlere Yalova Valisi Muhammer Erol, Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz tarafından takdim edildi.

Genel Müdürlüğümüz tarafından Öğretmen Yaz Eğitim Etkinlikleri kapsamında planlanan, ancak salgın nedeniyle uzaktan eğitim olarak sürdürülen Tashih-i Hurüf İhtisas Eğitim programı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Çollak tarafından İstanbul Maltepe Şehit Mustafa Kaymakçı AİHL'de çevrim içi olarak düzenlenmişti.

14 Ekim 2020'de başlayan program ve toplam 32. Hafta süren programın finali 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Merkezi Hizmetiçi Eğitim faaliyeti olarak Yalova Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO Enstitüsü'nde Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz ve Eğitim Ortamları ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul'un katılımıyla başladı. Yüz yüze gerçekleştirilen 5 günlük final programında Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu üyesi Fatih Okumuş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Yüksel, İstanbul Üsküdar Büyük Çamlıca Camii Din Görevlisi Kerim Öztürk eğitimci görev yaptı.

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