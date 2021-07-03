Tasfiye edilen faizsiz konut şirketlerinin şubeleri kepenk açmadı
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Tasfiye edilen faizsiz konut şirketlerinin şubeleri kepenk açmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tasfiye edilen 29 faizsiz konut şirketinin Kayseri şubeleri, kararın ardından bugün kepenk açmadı. Polis ekipleri de, şubelerin önünde nöbet tutmaya başladı.

Faizsiz konut sektörüne yönelik yasanın yürürlüğe girmesinin ardından BDDK tarafından 29 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi. Kayseri'de de, tasfiye kararının ardından kapatılan bazı şirketlerin şubeleri kepenk açmadı.

CAMLARA BİLGİLENDİRME MESAJI ASILDI

Polis ekipleri şubelerin önünde nöbet tutarken, bazı şubelerin camlarına ise bilgilendirme mesajı asıldı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Resmi Gazete'nin 2 Temmuz 2021 tarihli ve 31529 (mükerrer) nüshasında yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 1 Temmuz 2021 tarih ve 9647 sayılı kararı ile, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri hakkında Kanun'a intibak süreci kapsamında intibak sürecinde Şirketimizle ile iligili yapılan tespitler çerçevesinde anılan Kanun'un geçici 7. Maddesi çerçevesinde tasfiyesine karar verilmiş olup süreç halihazırda Kurul tarafından atanmış olan Tasfiye Komisyonu nezaretinde yürütülmektedir. Süreçle ilgili olarak ilerleyen dönemde kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Tasfiye edilen faizsiz konut şirketlerinin şubeleri kepenk açmadı
Tasfiye edilen faizsiz konut şirketlerinin şubeleri kepenk açmadı
Tasfiye edilen faizsiz konut şirketlerinin şubeleri kepenk açmadı
Tasfiye edilen faizsiz konut şirketlerinin şubeleri kepenk açmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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