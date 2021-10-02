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Tarsus Tarım Kampüsü hayata geçiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tarsus Tarım Kampüsü hayata geçiyor

MERSİN (İHA) – Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarsus'ta yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

TARSUS, MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarsus'ta yeni bir projeyi hayata geçiriyor. İlçede kurulacak Tarsus Tarım Kampüsünde, bölgeye özgü harnup, zeytin, asma gibi ürünlerle endemik bitkilerin üretimi gerçekleştirilecek.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarsus'a bir proje daha kazandırıyor. İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Sayköy Mahallesinde Milli Emlak Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 55 dekar arazide Tarsus Tarım Kampüsü kurulacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Can ve Tarsus İlçe Müdürü Hayri Erdoğan ile birlikte kampüsün kurulacağı arazide incelemelerde bulunarak, projeye start verdi.

Projeyle ilgili bilgi veren Abalı, "İlk etapta arazinin 19 dekarlık kısmında kurulacak fidan üretim tesisinde, bölgede ihtiyaç duyulan harnup, zeytin (sarıulak) ve asma anacı gibi ürünlerin yanı sıra endemik bitkilerin de üretimini planlıyoruz. Hazırladığımız proje ile bağda entegre üretim, erken uyarı sistemi gibi sistemler ile bölge bağcılığının gelişmesi için demonstrasyon çalışmaları da planlıyoruz. Projenin hızlı bir şekilde hayata geçirmesi için hazırlıklara başladık. Tarsuslu üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MERSİN

Tarsus Tarım Kampüsü hayata geçiyor

Tarsus Tarım Kampüsü hayata geçiyor

Tarsus Tarım Kampüsü hayata geçiyor

Tarsus Tarım Kampüsü hayata geçiyor

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