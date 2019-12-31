Tarsus'ta off-road yarışları nefes kesti

31.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:24

MERSİN'in Tarsus ilçesinde düzenlenen 2019 Akdeniz Off-Road Kupası 5'inci ayak final yarışları, nefes kesti. Yağmur altında oldukça çekişmeli geçen ve 4 farklı kategoride 22 araç ile 44 pilotun katıldığı yarışları çok sayıda kişi izledi.

Kısa adı TORK olan Tarsus Off-Road Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen ve Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılan yarışlar, Gazipaşa Bulvarı'nın TEM bağlantı noktasında bulunan Tork Arena'da koşuldu. Büyükşehir Belediyesi, 4 etapta oldukça heyecanlı geçen yarışlara altyapı desteği verdi. Yarışların yapılacağı alanda kulüp üyelerinin talebi üzerine Büyükşehir ekipleri, iş makineleriyle çalışma yaptı. Yine Büyükşehir tarafından temin edilen platformun kurulduğu yarışlarda, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Kaynak: DHA