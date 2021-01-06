Tarsus'ta kimliği belirsiz kişilerce hizmet alanlarına zarar verildi
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Tarsus'ta kimliği belirsiz kişilerce hizmet alanlarına zarar verildi

06.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:54
Tarsus'ta kimliği belirsiz kişilerce hizmet alanlarına zarar verildi

Tarsus Belediyesi, vatandaşların kullanımında olan bazı hizmet alanlarına zarar verildiğini bildirdi.

Tarsus Belediyesi, vatandaşların kullanımında olan bazı hizmet alanlarına zarar verildiğini bildirdi.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, kentteki çeşitli ortak kullanım alanları kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

Açıklamada görüşlerine Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, saldırganların halkın malına zarar verdiğini belirterek, "Vatandaşlarımızdan belediyenin mahallelerine ve parklarına kazandırdığı eserlere sahip çıkmalarını rica ediyorum. Zarar verenleri uyarsınlar ya da belediyemize bildirsinler. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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