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Tarsus OSB, 15 bin kişiye istihdam sağlayacak

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ruhi Koçak, Tarsus OSB'nin 1660 dekarlık ilk etap kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

28.02.2020 04:59 | Son Güncelleme: 28.02.2020 04:59
Tarsus OSB, 15 bin kişiye istihdam sağlayacak

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ruhi Koçak, Tarsus 'nin 1660 dekarlık ilk etap kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Mayıs ayında temelinin atılması hedeflenen Tarsus OSB, yatırımlar bittiğinde toplam 15 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Kaynak: Dunya.com

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