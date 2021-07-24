Tarsus İdman Yurdu, 13 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi
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Tarsus İdman Yurdu, 13 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi

Tarsus İdman Yurdu, 13 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, dış transferde 13 oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, dış transferde 13 oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Kızılcahamam'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertli ekip, 13 tranafer yaparken, 2 stoper ve 1'de orta saha oyuncusu transfer etmek için arayışlarını sürdürüyor.

Tarsus İdman Yurdu, 2021-2022 futbol sezonunda Yasin Yener Eyüpspor, Artun Akçakın Eyüpspor, Muharrem Doğan Eyüpspor, Sinan Kurumuş Çorum Fk, Cengiz Ötkün Çorum Fk, Niyazi Batuhan Salman Erzincan 24, Okan Baydemir Eyüpspor, Tufan Kelleci Serikspor, Hüseyin Çolak Adanaspor, Abdülaziz Demircan Hekimoğlu Fk, Azad Filiz Sakaryaspor, Uğur Arslan Kuru Hekimoğlu Fk, Mertcan Salık Karaman Belediyespor'dan transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Tarsus İdman Yurdu Kulüp Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, hedefledikleri şampiyonluk yolunda maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını belirterek, herkesin ve herkesimin Tarsus İdman Yurdu etrafında buluşmaya ve destek vermeye davet etti.

Yeni sezon hazırlıklarının istenilen düzeyde ve programda devam ettiğini kaydeden Başkan Kırbıyık, teknik ekip ve oyunculara güvendiğini vurguladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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