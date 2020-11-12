Tarladan seraya geçiş nedeniyle sebze fiyatları yükseldi
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Tarladan seraya geçiş nedeniyle sebze fiyatları yükseldi

12.11.2020 12:37 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:41

Sebze ve meyve tezgahlarında mevsim nedeniyle sezon ürünleri yer alırken, yaz ürünleri olan ürünlerde fiyatlar tırmanışa geçmiş durumda.

Sebze ve meyve tezgahlarında mevsim nedeniyle sezon ürünleri yer alırken, yaz ürünleri olan ürünlerde fiyatlar tırmanışa geçmiş durumda. Yerli sebze hasadının sona ermesiyle Malatya Sebze ve Meyve Pazarında sebze fiyatları cep yakıyor. Domatesin ve Biberin kilosu 5 TL civarında. Tarladan seraya geçiş nedeniyle de sebze fiyatları yükseldi.

Malatya Sebze ve Meyve Pazarında Esnaf Murat Zincirkıran, yerli sebzelerin bitmesiyle sebze ve meyve pazarında sebze fiyatlarının yükseldiğini belirterek, "Yerli sebzeler bitince il dışından gelenler de haliyle fiyatı yüksek. Domatesin kilosu şu anda 4.5 TL, biberin kilosu ise 5 TL civarında" ifadelerini kullandı. Zincirkıran, Domates fiyatının yükselmesinin bir sebebinin de, Antalya'da üretimin sıkıntı olması nedeniyle fiyatın yükseldiğini dile getirdi.

"KIŞ MEVSİMİNE GİRİLDİ FİYATLAR YÜKSELDİ"

Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız ise mevsim geçişinden dolayı sebze fiyatlarının yüksek olduğunu vurgulayıp " Tarladan seraya geçiş var. Malatya yerli sebze hasat dönemi bitince, sera ürün fiyatı da yeksek. Seraya geçiş olduğu için ürün azalıyor ve fiyat yükseliyor. Piyasaların durumu göz önünde bulundurulduğu zaman fiyatlar normal domatesin kilosu 4,5 TL biber 5TL salatalık 3 TL geçen haftaki yağıştan dolayı ürün bulmakta zorlanıyoruz. Sebze ve yeşillik fiyatları yüksek. Bu haftada fiyatların normale dönmesini bekliyoruz " ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldız, pandemi den dolayı da insanların alım gücünün azaldığını kaydetti.

(Selçuk Dönmez/İHA)

Tarladan seraya geçiş nedeniyle sebze fiyatları yükseldi
Tarladan seraya geçiş nedeniyle sebze fiyatları yükseldi
Tarladan seraya geçiş nedeniyle sebze fiyatları yükseldi
Tarladan seraya geçiş nedeniyle sebze fiyatları yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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