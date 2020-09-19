Tarlada 40 kuruşa düşen domatesin kilosu markette 5,95 liradan satılıyor Mersin'de üreticinin kilosunu 40 kuruştan sattığı domates, aynı ilçedeki zincir marketlerde ise 2,40 lira ile 5,95 lira arasında satılıyor. Domates üreticileri, ürün maliyetlerinin listesi ile ürünlerini köy meydanında sergileyerek mağduriyetlerine dikkat çekti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde domates üreticileri tarla ve market fiyatı arasındaki uçuruma dikkat çekti. Üreticiler kendilerinin 40 kuruşa sattığı domatesin yaklaşık 25 kilometre mesafedeki ilçe merkezinde 3 ila 4 liradan satıldığını belirtti. İlçe merkezindeki marketlerde ise domates fiyatının cinsine göre 2 lira 40 kuruş ile 5 lira 95 kuruş aralığında olduğu görüldü.

"BİZLERE YARDIM EDİN, MAĞDURUZ"

Üreticilerden Sadi Tilki, "Bir kök domatesin bize maliyeti 3 lira 75 kuruş. Buradan çıkışı ise 40 kuruş-50 kuruş. 30 kilometre aşağıdaki sahil bandında bir markette bunun satışı marketten markete 3 lira ile 4 lira arasında değişiyor. Kilo bazında fiyatlar 2,5 lira, 3 lira arasında olması lazım ki biz geçtiğimiz yıldan zaten borçlu devrettik, bu yıl da borçlu devrettiğimizde maliyet bize 4 katını buluyor" dedi.

Tilki, "Bizlere yardım edin, bizler mağdur durumdayız. Şu an biz 2 lira maliyeti olan bir kilo domatesi 40 kuruşa satıyoruz. Onu da Irak ve Suriye tırları alıyor" diye konuştu.

ÜRETİCİ UCUZA SATIYOR, TÜKETİCİ PAHALIYA ALIYOR

Üreticilerden Ahmet Öğer de, "Tüketiciler ürünü ucuz yesin ama girdilerimiz çok pahalı. Biz razıyız, tüketici domatesin kilosunu 50 kuruşa yesin ama o da olmuyor. 25 kilometre ilçe merkezimizde domates 3 lira, üretimin yapıldığı burada 40 kuruş, reva mı bu" dedi.

"MARKETLERE FATURA DENETİMİ YAPILSIN"

Ürün alımı yapan esnaflardan Mustafa Cırık ise marketlere fatura denetimi yapılması gerektiğini belirtti. Cırık, "Limonda da başımıza geldi bu. 2 liraya sattığımız limon gittiği İstanbul'da 10 liraya satıldı. 1 kilo domatesin buradan İstanbul'a gitmesinin maliyeti 1 lira. Karşıya vardığı zaman bu 4 katına, 5 katına, 10 katına çıkıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA