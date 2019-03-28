Tarımsal Üretimde Kullanılan Elektrik Bedellerinde İndirim Müjdesi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, artık sadece tarımsal sulama yapan çiftçilerin değil, diğer hayvancılık faaliyetlerinde uğraşan çiftçilerin de daha ucuz tarife grubundan yararlanabileceklerini belirtti.

Sever, yaptığı açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 7 Mart'ta yapılan toplantısında alınan 'Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ve görevli tedarik şirketlerin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılması hakkında kararı'nın 14 Mart 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Kararla ilgili bir açıklama yapan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, "Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ve görevli tedarik şirketlerin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılması hakkında kararın 2. maddesi doğrultusunda; Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerinden alınan belge kapsamında faaliyette bulunan süt toplama merkezleri, büyükbaş besi işletmeleri, büyükbaş süt işletmeleri, küçükbaş işletmeleri, etlik tavuk kümesi, yumurtacı tavuk kümesi, damızlık kümesi, kuluçkahane işletmeleri ve seralarında üretim yapan üreticilerimizin de ucuz tarifeden elektrik kullanan gruba dahil edildiklerini belirtmek istiyorum" şeklinde belirtti.

Tarımsal sulama yapan çiftçilerin, elektrik kullanımında daha ucuz tarifeden elektrik alma imkanına sahipken artık sadece tarımsal sulamada değil, diğer hayvancılık faaliyetlerinde uğraşan çiftçilerin de aynı tarife grubundan yararlanabileceklerini ifade eden İl Müdürü Dr. Emine Sever, eski sistemde çiftçilerin ticarethane tarifesinden elektriğin kilowat saatine yaklaşık 72 kuruş bedel ödediğini, bundan sonra tarımsal sulama grubunda bu bedelin yapılan indirimle 63 kuruş olarak ödeneceğini belirtti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararıyla çiftçilerin elektriğin kilowat saatinde yapılan yaklaşık yüzde 13 civarındaki indirimden yararlanmaya başladıklarını ve konunun İl Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından tüm üreticilere duyurulduğunu belirten İl Müdürü Sever, yapılan indirimin tüm çiftçilere ve üreticilere hayırlı olmasını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA